快訊

台積電也出手救援！台電四部發電機組跳機 今晚差一點北台灣大停電

楊寶楨辭民眾黨有了新頭銜 謝國樑邀請擔任基隆政策推廣大使

精測遭空襲！傳被檢調搜索 公司三聲明回應子虛烏有

彰化偏鄉拚知名度 馬國畢出任公益大使保證「好好做」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮長蔡詩傑（左二）邀請馬國畢擔任首任公益大使。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮長蔡詩傑（左二）邀請馬國畢擔任首任公益大使。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉拚知名度，芳苑鄉公所邀請知名藝人白冰冰表演，二林鎮公所不落人後，今聘請藝人馬國畢擔任公益大使，將代言二林鎮大型公益活動，馬國畢當場向鎮長蔡詩傑保證「你放心，我會好好做。」希望發揚二林的各項公益活動。

馬國畢6年前以本名鄭盛元參加二林鎮伯立歐公益路跑，也贊助二林樂林食物銀行弱勢兒童圓夢計畫、認養二林鎮路燈，被越來越多公益團體發現他低調行善，鎮公所透過他的莊姓好友牽線，聘請擔任二林鎮首屆公益大使，今下午贈送聘書。

「圓規可以畫圓，因為『心不變，腳在動』」鎮長蔡詩傑說，馬國畢對二林公益活動投入甚多，認養「圓夢計畫」兩名弱勢兒童全年餐費，年輕人能這樣默默關懷偏鄉很不容易，相信這樣行善一定可以回饋到他本身，二林鎮公所請他擔任首屆公益大使，未來一年有4至5場大型公益活動，希望能幫二林鎮推播良好形象。

馬國畢表示，在二林鎮參與多項公益活動，獲邀擔任公益大使，他感到榮幸和開心，也覺得肩頭承擔責任大，他向鎮長保證「你放心，我會好好做，不會再有負面事情發生。」未來在時間許可下盡量參與二林各項公益活動，使能發揚光大。

二林樂林食物銀行理事長洪毓雯談圓夢計畫，兩名弱勢國小學童都要手洗全家人衣物，盼望獲捐洗衣機減輕辛勞，善心人士集資購買送到家，也為其他學童圓夢，馬國畢和莊姓朋友就是善心人士之一，並表示「如果別人捐不夠，我們來幫忙。」二林樂林食物銀行真心感謝他們。

公益活動 食物銀行

延伸閱讀

打卡熱點！彰化校園大改造 飛機走廊、鯨魚司令台吸睛

今年沒選舉助攻 天公撐住彰化康乃馨產地價

彰化大甲媽格鬥盃又上演？ 警方澄清：影片張冠李戴

身心障礙女跟大甲媽從彰化走到台中迷路 首次離家走這麼遠

相關新聞

影／奇！天上突傳鈴鐺聲 便當店垂降吊籃送菜40年

近期有民眾行經南投水里街區，突然聽到天上傳出鈴鐺響聲，好奇一看，竟有菜籃從天而降，了解後發現是傳送熱騰騰的菜餚給樓下的便...

南投縣政府組織再調整 2局處2業務將大風吹

南投縣政府今年增設交通管理所、青年發展所及教育處運動發展科，元旦才上路，近期再修正組織自治條例，擬將社會及勞動處改設為所...

中市議會首對兄弟檔 吳呈賢、吳建德原漢合一服務

台中市平地原住民議員補選由國民黨候選人吳建德勝出，和哥哥台中市議員吳呈賢成為台中市議會首對同屆問政的兄弟檔，他們說，「原...

還差9人！蛋白區翻身 台中清水將破9萬人 幸運兒送大禮

台中市人口即將突破285萬大關，清水區即將突破9萬人，歷時38年清水人口有重大突破。市長盧秀燕表示，市府近年加大海線地區...

打卡熱點！彰化校園大改造 飛機走廊、鯨魚司令台吸睛

彰化縣政府補助縣內國中小進行美感校園空間改造，融入在地特色，改造成有機場元素的藝廊、有海洋元素的司令台、還有食農教育的食...

控鳥嘴潭人工湖毀生態、倒廢土 環團提行政訴訟

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，遭環團質疑傾倒工程廢土至烏溪河床，破壞環境生態，向環境部提起行政訴訟，5月1日將開庭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。