彰化偏鄉拚知名度 馬國畢出任公益大使保證「好好做」
彰化縣偏鄉拚知名度，芳苑鄉公所邀請知名藝人白冰冰表演，二林鎮公所不落人後，今聘請藝人馬國畢擔任公益大使，將代言二林鎮大型公益活動，馬國畢當場向鎮長蔡詩傑保證「你放心，我會好好做。」希望發揚二林的各項公益活動。
馬國畢6年前以本名鄭盛元參加二林鎮伯立歐公益路跑，也贊助二林樂林食物銀行弱勢兒童圓夢計畫、認養二林鎮路燈，被越來越多公益團體發現他低調行善，鎮公所透過他的莊姓好友牽線，聘請擔任二林鎮首屆公益大使，今下午贈送聘書。
「圓規可以畫圓，因為『心不變，腳在動』」鎮長蔡詩傑說，馬國畢對二林公益活動投入甚多，認養「圓夢計畫」兩名弱勢兒童全年餐費，年輕人能這樣默默關懷偏鄉很不容易，相信這樣行善一定可以回饋到他本身，二林鎮公所請他擔任首屆公益大使，未來一年有4至5場大型公益活動，希望能幫二林鎮推播良好形象。
馬國畢表示，在二林鎮參與多項公益活動，獲邀擔任公益大使，他感到榮幸和開心，也覺得肩頭承擔責任大，他向鎮長保證「你放心，我會好好做，不會再有負面事情發生。」未來在時間許可下盡量參與二林各項公益活動，使能發揚光大。
二林樂林食物銀行理事長洪毓雯談圓夢計畫，兩名弱勢國小學童都要手洗全家人衣物，盼望獲捐洗衣機減輕辛勞，善心人士集資購買送到家，也為其他學童圓夢，馬國畢和莊姓朋友就是善心人士之一，並表示「如果別人捐不夠，我們來幫忙。」二林樂林食物銀行真心感謝他們。
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