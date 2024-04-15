打卡熱點！彰化校園大改造 飛機走廊、鯨魚司令台吸睛
彰化縣政府補助縣內國中小進行美感校園空間改造，融入在地特色，改造成有機場元素的藝廊、有海洋元素的司令台、還有食農教育的食育美學堂，不僅讓學生每天身處美感空間，甚至吸引在地民眾來打卡探訪。
彰化縣政府今天在彰泰國中圖書館舉行「美的方程式，美感校園」三周年成果展，彰化縣長王惠美表示，將於5月11、12日及18、19日一連二周在31所美感校園，舉辦34場次親子活動，歡迎親子報名，內容包括手做體驗、闖關遊戲、食農體驗、親子共讀等活動，邀請家長帶著孩子們，一同走進校園，穿梭在美學空間，體驗親子共學樂趣。
王惠美說，縣府自2021年起，開始推動「美域美育－美感校園」，3年來縣府已補助近6575萬，改善56所學校，包括學校展演空間、川堂、司令台、廊道、指標系統，希望將藝術、美感融入到孩子們的日常生活；空間的改造也融入「食育美學堂」，還有「書福悅讀」則是每年改造5座學校圖書館，讓學生能得到更好的學習空間。
彰化縣教育處表示，各校空間改造都融入在地元素，例如福興鄉日新國小日治時代是軍用飛機場，運用機場元素設計有航空風的藝文廊道。而伸港鄉伸仁國小水泥司令台變身為「水藍鯨魚小舞台」，再搭配藍色跑道，滿滿海洋風；芙朝國小食育美學堂則打破教室的格局，將傳統農村灶腳意象引入，讓師生在講究農村原味的場域中進行食農教育。
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