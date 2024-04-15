控鳥嘴潭人工湖毀生態、倒廢土 環團提行政訴訟

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，遭環團質疑傾倒工程廢土至烏溪河床，破壞環境生態，向環境部提起行政訴訟，5月1日將開庭，近期重申要求移除違法土石。水利署中水分署表示，均依環境評估相關規定辦理，並持續追蹤生態環境；土方培厚則為河道治理，經監測確有保護堤腳及提升河防安全功效。

為改善沿海地區地下水超抽造成地層下陷，水利署打造草屯鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，可供應每日25萬噸、約百萬人用水，目前已近完工，並先行供水草屯每日1萬噸、彰化6萬噸的民生用水。

但鳥嘴潭人工湖工程啟動後，多次遭台灣石虎保育協會、台灣生態學會、台灣淺山學社、台灣水資源保育聯盟等環團指控，開發破壞生態環境，造成保育類動物石虎、巴氏銀鮈棲地消失，更質疑施工單位違反環評程序將廢土傾倒於烏溪河床。

台灣石虎保育協會近期發文表示，該會與其他環團自2022年7月起，透過現勘、開記者會、公開會議、行文等持續向公部門反應鳥嘴潭工程破壞生態，但至今爭議未解，去年7月委託律師向環境部提起行政訴訟，並將於5月1 日首度開庭。

台灣石虎保育協會強調，環境部應善盡到監督環評之責，對開發單位水利署中區水資源分署開罰，並命該分署移除違法堆置於烏溪的土石方；若未依限期移除，環境部應轉請經濟部命停止鳥嘴潭人工湖工程，或由環境部逕命其停止開發行為。

對此，水利署中水分署表示，鳥嘴潭工程不論施工前的生態、環境調查，施工期間的生態監測、檢核機制、強化保育措施或土石處理，依環評規定辦理，後續監測也發現仍有石虎出沒活動，甚至有定居個體，巴氏銀鮈棲地也沒有明顯影響。