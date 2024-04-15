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控鳥嘴潭人工湖毀生態、倒廢土 環團提行政訴訟

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
環團指控鳥嘴潭人工湖工程違反環評程序將廢土傾倒在烏溪河床，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。 圖／聯合報系資料照片
環團指控鳥嘴潭人工湖工程違反環評程序將廢土傾倒在烏溪河床，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。 圖／聯合報系資料照片

水利署南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，遭環團質疑傾倒工程廢土至烏溪河床，破壞環境生態，向環境部提起行政訴訟，5月1日將開庭，近期重申要求移除違法土石。水利署中水分署表示，均依環境評估相關規定辦理，並持續追蹤生態環境；土方培厚則為河道治理，經監測確有保護堤腳及提升河防安全功效。

為改善沿海地區地下水超抽造成地層下陷，水利署打造草屯鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，可供應每日25萬噸、約百萬人用水，目前已近完工，並先行供水草屯每日1萬噸、彰化6萬噸的民生用水。

但鳥嘴潭人工湖工程啟動後，多次遭台灣石虎保育協會、台灣生態學會、台灣淺山學社、台灣水資源保育聯盟等環團指控，開發破壞生態環境，造成保育類動物石虎、巴氏銀鮈棲地消失，更質疑施工單位違反環評程序將廢土傾倒於烏溪河床。

台灣石虎保育協會近期發文表示，該會與其他環團自2022年7月起，透過現勘、開記者會、公開會議、行文等持續向公部門反應鳥嘴潭工程破壞生態，但至今爭議未解，去年7月委託律師向環境部提起行政訴訟，並將於5月1 日首度開庭。

台灣石虎保育協會強調，環境部應善盡到監督環評之責，對開發單位水利署中區水資源分署開罰，並命該分署移除違法堆置於烏溪的土石方；若未依限期移除，環境部應轉請經濟部命停止鳥嘴潭人工湖工程，或由環境部逕命其停止開發行為。

對此，水利署中水分署表示，鳥嘴潭工程不論施工前的生態、環境調查，施工期間的生態監測、檢核機制、強化保育措施或土石處理，依環評規定辦理，後續監測也發現仍有石虎出沒活動，甚至有定居個體，巴氏銀鮈棲地也沒有明顯影響。

鳥嘴潭土方則是協助第三河川分署以培厚工法取代傳統使用混凝土塊進行河道治理，與既有混凝土坡面上覆土的生態工法理念相近，也有專業技師分析；經比對去年培厚前、後的颱洪空拍地形變化，顯示確有保護堤腳及提升河防安全功效。

環團指控鳥嘴潭人工湖工程違反環評程序將廢土傾倒在烏溪河床，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。圖／聯合報系資料照片
環團指控鳥嘴潭人工湖工程違反環評程序將廢土傾倒在烏溪河床，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。圖／聯合報系資料照片
環團多次指控鳥嘴潭人工湖開發破壞生態環境，並質疑違反環評將廢土傾倒於烏溪，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。圖／聯合報系資料照片
環團多次指控鳥嘴潭人工湖開發破壞生態環境，並質疑違反環評將廢土傾倒於烏溪，為此提行政訴訟，5月1日將開庭。圖／聯合報系資料照片

南投 地下水 地層下陷 水利署 水資源 環境部 環評 石虎 鳥嘴潭人工湖

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