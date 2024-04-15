南投抽驗蔬果農藥殘留 全聯、楓康超標產品下架

南投縣政府衛生局抽驗市售蔬菜、水果及肉品共25件，驗出全聯福利中心南投學藝店花椰菜、國姓中興店蘿蔔，以及台灣楓康超市草屯店香菜、南投市大盤大生鮮百貨百香果，農藥殘留超標，已要求下架，移請上游供應商所轄衛生局裁處。

南投縣衛生局3月針對縣內市場、賣場、超市及農產行等進行市售的食用蔬菜、水果及肉品進行抽驗，當月共抽驗25件，今公布檢驗結果，其中3件蔬菜和1件水果的農藥殘留超過法定殘留標準，均依其蔬果上游供應商通報當地衛生局。

根據衛生局資料，全聯福利中心南投學藝店的花椰菜、國姓中興店的蘿蔔及台灣楓康超市草屯店的香菜，農藥殘留與規定不符，均移雲林縣政府衛生局；南投市復興路大盤大生鮮百貨的百香果農藥殘留與規定不符，移彰化縣政府衛生局。

衛生局表示，已要求縣內業者針對不合格產品辦理下架作業，同時移請上游供應商所轄衛生局辦理後續裁處，並對相關業者進行法規輔導；後續也將透過定期抽驗，降低食品中可能存在的健康風險，確保食品安全與品質，保障消費者的權益。

而民眾購買蔬果應注意查看產品標籤和產地資訊，盡量選擇有機或認證產品，視食材類別使用冰箱保鮮層或冷藏、冷凍保存，並於有效期間內食用完畢，食用前務必徹底清洗，烹調時充分加熱，如有食安或消費問題可洽該局專線049-2231994。