中市議會首對兄弟檔 吳呈賢、吳建德原漢合一服務

台中市平地原住民議員補選由國民黨候選人吳建德勝出，和哥哥台中市議員吳呈賢成為台中市議會首對同屆問政的兄弟檔，他們說，「原漢合一，為民服務」。

台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選，吳建德以得票1060票勝出，繼吳呈賢後進軍台中市議會。台中市議會今天召開定期會，吳呈賢、吳建德到市議會感謝市長盧秀燕、議長張清照的支持與幫忙。

台中市第5選區（潭子區、大雅區、神岡區）議員吳顯森卸任後，兒子吳呈賢順利接棒，養子吳建德也在此次補選中，當選平地原住民議員，台中市議會首度出現同屆的兄弟檔議員。

吳建德表示，跟在爸爸、哥哥身邊服務已經8年，未來將加入國民黨「青年問政」組合，並和吳呈賢設立聯合服務處，兄弟「原漢合一」為民服務，他會落實競選政見，為族人爭取更多權益福利。