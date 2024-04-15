今年沒選舉助攻 天公撐住彰化康乃馨產地價

全台每10枝國產康乃馨就有7枝來自彰化縣田尾鄉，今年種植面積減少約兩成，產量下滑二至三成，雖沒選舉大量用花需求，但田尾鄉農會推估今年母親節康乃馨產地價格有小漲空間，接近每枝20元。

春節、清明節是台灣鮮花需求量兩大高峰，清明節過後各類花卉產地批發價下降，康乃馨有母親節助推買氣，目前跌到產地批發價最低每把10枝20元至30元的谷底，本（4）月下旬可望觸底反彈，月底達到每把10枝70元至80元。

田尾鄉農會總幹事吳政憲今表示，康乃馨經育苗為幼株，每年11月中旬到12月中旬種在田間定植，因去年8月育苗期遇到幾波大雨，花苗損失近五成，育苗存活率牽動定植面積，去年全鄉種植30公頃康乃馨，今年減至23公頃；後來培育的花苗移入田間，氣候偏熱影響生長，預估短收一成，整體來看，今年康乃馨產量減少二至三成。

吳政憲說，選舉活動促進花卉消費，去年康乃馨銷售有2024大選助攻，母親節前以每枝25元批發價賣出，比鄉農會訂價每枝20元還高出25%，也比市價17元至18元多一成，接單農民個個眉開眼笑；今年雖沒選舉但康乃馨產量減少，母親節前批發價仍有小漲空間。