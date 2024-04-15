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影／電價上漲 盧秀燕：不只漲幾塊錢 食衣住行都漲價

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
我國電價4月起調漲，國民黨議員林霈涵憂心電價漲，將帶動通貨膨脹。記者陳秋雲／攝影
我國電價4月起調漲，國民黨議員林霈涵憂心電價漲，將帶動通貨膨脹。記者陳秋雲／攝影

我國電價從4月1日起調漲，台中市長盧秀燕今在議會表示，不只是漲幾塊錢電費的問題，而是食衣住行都在漲，這才是最大問題，以中市府來說，明年度電費就增加1億元，工程費、建設成本、採購費用都跟著漲，漲電費政策已無法挽回，市府只能增加預算因應。

台中市議會今天專案報告「電價調整對民生物價影響評估」，中市經發局訪查，估計106.3萬戶住宅、 1.9萬家工廠受電價上漲衝擊，其中用電大戶594家受影響，電價最高漲幅達25%；台中市糕餅公會統計，烘焙業整體經營成本增加20%至30%壓力。

盧秀燕說，政府宣導電價調漲，都只說一個家庭電費漲多少錢，但最大問題是物價跟著漲，以中市府來說，明年度電費增加1億元，電費增加，工程建設成本、採購費用都跟著漲。

她強調，一般家庭也是如此，不能只算漲幾塊錢的電費，而是交通、小吃、餐飲都在漲，這才是最大的問題，漲電費政策已無法挽回，市府也要增加預算因應。

議員張瀞分、林霈涵關切市府因應措施，盧秀燕說，上月她聯合女力縣市長，建議中央緩漲電價，就是擔心表面漲了電價，但受影響的是物價，現在漲都漲了，市府會盡力協助，例如補助烘焙業50萬元，更新節能電器。

經發局評估，依台電預估的漲幅，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，占整體戶數93%，台中市約有98.9萬戶每戶每月電費至少多12元；若每月電量達1000度以上，電價調漲10%，台中約有2.1萬戶 ，預估每月電費漲幅至少600元以上。

經發局表示，根據主計總處調查結果，2022年7月、2023年4月電價上漲後，隨後都帶動短期消費者物價指數（ CPI）上升，今年2月CPI年增率大幅躍升至3.08%，創19個月新高，電價調整方案將衝擊物價；物價監控小組將監控物價與產業衝擊，若有聯合漲價、哄抬物價行為，將移速公平交易委員會或台中地檢署查緝。

我國電價4月起調漲，台中市長盧秀燕表示，不只漲幾塊錢電價，而是食衣住行跟著漲，中市府電費明年增加1億元。記者陳秋雲／攝影
我國電價4月起調漲，台中市長盧秀燕表示，不只漲幾塊錢電價，而是食衣住行跟著漲，中市府電費明年增加1億元。記者陳秋雲／攝影
我國電價4月起調漲，國民黨議員張瀞分關切物價衝擊，批評錯誤政策全民皆苦。記者陳秋雲／攝影
我國電價4月起調漲，國民黨議員張瀞分關切物價衝擊，批評錯誤政策全民皆苦。記者陳秋雲／攝影

調漲 電價

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