影／上千穆斯林台中慶開齋節 參山處允來年擴大舉辦

開齋節是信仰伊斯蘭教各民族的傳統文化節日，交通部參山國家風景區管理處今天在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」有來自全台穆斯林朋友及國人一起前往，把火車站前廣擠爆了，大家一起歡度開齋節。

活動現場聚集了超過千名的穆斯林朋友及民眾。參山處除了設置穆斯林主題攤位，還推廣清真認證產品，以及舉辦有獎徵答，還有印尼及越南傳統舞蹈表演，同時邀請民眾上台體驗印尼傳樂器，銅管演奏等，現場十分熱鬧，開齋節小吃美食更是不到2個小時就搶購一空。

參山處長曹忠猷換上一身穆斯林服飾，還說未來想穿著上班。他說，穆斯林是重要的觀光旅遊市場，在台灣也有2、30萬人，歡迎遊請穆斯林朋友到台灣來旅遊。政府會努力輔導和鼓勵民間旅遊業者趕緊辦好餐飲和各方面的清真認證，方便穆斯林來台觀光和旅遊。

他也允諾，開齋節就像是中國人的春節，未來會聯合各縣市政府，大家一起把活動愈辦愈大。

市府觀光旅遊局副局長陳育正、彰化縣城市暨觀光發展處副處長洪世益、中彰觀光圈總召集人柴俊林、竹竹苗觀光圈總召集人江百松、台中市國際關懷印尼協會理事長梁雪雯等今都參加活動。他們一致認為，改善穆斯林友善旅遊環境、輔導旅宿及景點業者申請清真認證，以擴大穆斯林來台觀光旅遊刻不容緩，也是發展觀光的重要任務，希望政府和民間一起努力。