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影／台灣玻璃廟媽祖不遶境進香 募物資今送愛到偏鄉
彰化縣鹿港台灣護聖宮創立11年，自謙宮廟歷史短、規模不大，5年前以結合社會資源送愛到偏鄉取代遶境進香，今送285箱物資到溪州鄉，鄉公所也募集善心企業及人士捐款，隨箱附送600元紅包。送愛到偏鄉下一站去北斗鎮，田尾鄉也爭取，兩鄉鎮長今都到場表現歡迎的誠意。
台灣護聖宮在鹿港台灣玻璃館旁，以強化玻璃建造，又稱玻璃媽祖廟，今送愛到偏鄉是第15站，不僅送物資，也帶來「三義」活動，為經濟弱勢鄉民義剪、義診，同時義賣籌措善款照顧弱勢族群。
台灣護聖宮文教基金會董事長林肇睢說，護聖宮不辦遶境、進香、會香，勸募社會資源加上護聖宮自籌物資，置辦物資送給各鄉鎮邊緣戶，並非每個鄉鎮市都樂意接受，邊緣戶不在政府列冊補助名單，須另外調查和審核，少數鄉鎮以人力不足為由婉拒，令台灣護聖宮遺憾。
溪州覆靈宮主祀關聖帝君，過去濁水溪的水流屍常漂到當地，鄉民祈求關老爺為生黎平安把關，台灣護聖宮行動玻璃廟因此移駕覆靈宮舉辦捐贈和三義活動。覆靈宮管委會主委徐振山、副主委羅進興，感謝各界善心人士共襄盛舉促成今天活動，鄉長江淑芬、前立委鄭汝芬期待台灣護聖宮義舉形成善循環，以後有更多愛心湧進偏鄉。
台灣護聖宮40呎彩繪貨櫃在鄉鎮長、民代拉開紅綵後開箱，義演隨即熱鬧登場。縣議員李俊諭表示，今有30多個機關團體和個人參與活動，鄉長江淑芬贈送感謝狀給林肇睢，洋溢溫馨氣氛。
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