日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

日前雖有春雨挹注，但日月潭水庫水情仍不樂觀，今天水位較昨天略減，降至744.50公尺，有效蓄水量降至9827.66萬立方公尺，蓄水率約7成6；也因正值枯水期，空拍水社壩沙洲裸露及「神秘黑洞」溢流井，猶如一隻巨鷹，畫面吸睛。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫昨天上午7時的有效蓄水量為10514.96萬立方公尺、百分比81.2%、水位高度745.4公尺；但今天上午7時，降至9827.66萬立方公尺、75.89%、744.5公尺，蓄水率跌破8成，水情仍低迷。

台電指出，日前雖有春雨挹注，日月潭水庫的水情稍有好轉，但因需供應下游稻作灌溉用水，因應用水調度，蓄水量及水位高度也會跟著變化，也因為水位降低，潭區部分沙洲呈現裸露，水情不容樂觀，仍盼老天幫忙下雨，並籲民眾節約用水。

由於，日月潭水庫水位直直落，當地地景也出現變化，日月潭國家風景管理處分享，近期水社壩沙洲裸露及在潭區被稱為「神祕黑洞」溢流井，其空拍看起來猶如一隻巨鷹，畫面有趣；該處也趁枯水期，向大眾科普說明溢流井的用處。

「巨鷹降落日月潭面！」日管處表示，空拍巨鷹的鷹眼就是「神祕黑洞」溢流井，是為了避免潭區水位太高的安全機制，就像洗手台的防溢水孔，當日月潭水位高於滿水位748.48公尺，就會經該井排往水里溪，防止過度蓄水，確保水庫安全。

但溢流井的全貌卻不是想看就看得到，日管處表示，先前豐水期時，水位高自然會與溢流井齊平，未能清楚目視，因此想要看到該井，通常得在灌溉季及旱季時，水位下降，才有可能全都露，民眾到日月潭遊玩，行經水社壩附近不妨留意看看。