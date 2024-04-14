單人套餐要價3900元！頂級和牛燒肉店竟賣過期肉 連今晚是否營業都說不清

台中市西屯區主打頂級和牛的燒肉店EMPEROR被檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處前天上門稽查，當場查獲不僅是牛肉過期，包括豆瓣醬、味噌、冷麵等都也有過期情形，已立即封存。待通知負責人陳述說明後，將依違反食安法第15條第1項第8款規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

記者今打電話到燒肉店，店內接電話的員工說，老闆和公司高層今正在開會，不在店裡，明後天才會對外說明。對於今晚是否仍然營業，也表示「不知道」、「還沒決定」以及不便對外有任何說明。

據網路上相關資訊顯示，該店去年10月左右新開張，號稱所有供應商、設計師、廚師、經理和董事都是日本人，取名「EMPERO」目標就是要在台灣創造新的燒肉歷史，「最高級的和牛與細緻入微的日式服務在此呈現」、「創造一間讓您感覺彷彿身在日本般的燒肉餐廳」。

該店菜單上顯示，除了有頂級A5和牛，每人份的SPECIAL包括前菜、沙拉、A5和牛和飯、湯、甜點，價錢要3900元。

另據已曝光的員工爆料和牛照，以賞味期限標示是去年11月6日計算，若到前天稽查，也已過了5個多月，且食安處還查出包含豆瓣醬、味噌、冷麵等都也有過期情形。