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清境農場關懷偏鄉弱勢童 免費招待1泊2食行程

中央社／ 南投縣14日電
清境農場23日舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，由於今年是民國113年，特別安排113頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，吸引約3000名遊客共襄盛舉。（清境農場提供）中央社
清境農場23日舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，由於今年是民國113年，特別安排113頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，吸引約3000名遊客共襄盛舉。（清境農場提供）中央社

關懷偏鄉弱勢，清境農場免費招待仁愛鄉南豐村弱勢孩童進行1泊2食旅程，包含牧羊人體驗、觀賞綿羊秀、馬術秀、享用國民賓館招牌菜，讓孩童超開心，總價值新台幣3萬2000元。

善盡社會責任、關懷偏鄉弱勢，國軍退除役官兵輔導委員會清境農場與台灣世界展望會霧社中心合作，邀中心輔導的南豐村弱勢孩童及帶隊督導共20人遊玩1泊2食行程，包含牧羊人體驗、觀賞綿羊秀、馬術秀，並享用清境農場國民賓館招牌菜，孩童們直呼太好玩了。

清境農場今天向媒體表示，兒童除基本生活與教育照顧需求，遊玩也是成長一部分，但弱勢家庭通常忽略遊玩的重要，因此，特別提供具教育意義的生態行程，讓孩子透過玩樂也能學習尊重大自然及動物知識。

這趟行程昨天至今天，孩童們昨天跑了一下午，晚餐時間，這些孩童沒有「先讓手機吃」的網美拍照習慣，一上菜就大口吃飯夾菜，在國民賓館服務多年的「阿吉師」深怕正值發育期的孩童們吃不飽，再進廚房補幾道菜餚，就是希望讓孩童們吃飽、吃好。

清境農場表示，除與世界展望會合作，也計畫逐步將生態教育推展至偏鄉國小，發揮愛心公益助弱勢孩童多元學習；世界展望會霧社中心表示，感謝清境農場協助弱勢孩童走到戶外享受陽光與生態教育，相信會在孩童幼小心中留下深刻美好回憶。

清境農場13日至14日免費招待南投縣仁愛鄉南豐村弱勢孩童1泊2食旅程，包含牧羊人體驗、觀賞綿羊秀、馬術秀、享用國民賓館招牌菜，讓孩童超開心。（清境農場提供）中央社
清境農場13日至14日免費招待南投縣仁愛鄉南豐村弱勢孩童1泊2食旅程，包含牧羊人體驗、觀賞綿羊秀、馬術秀、享用國民賓館招牌菜，讓孩童超開心。（清境農場提供）中央社

偏鄉 清境農場 行程

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