超好拍！南投螢火蟲大爆發 捕捉夢幻螢光免疊圖

南投縣是國內重要賞螢據點，每年4月進入螢火蟲繁殖期，而因近年縣內各地賞螢區復育有成，加上天氣搭配得宜，今年螢火蟲大爆發，已進入高峰期，攝影捕捉點點螢光，不用疊圖就能拍出美照，可把握時間遊賞，但也務必遵守賞螢規範。

縣府指出，每年4、5月為螢火蟲繁殖的季節，南投縣內螢火蟲主要分布在日月潭地區、竹山及鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區及北港溪地區等4大區域，橫跨南投7個鄉鎮，且各地螢火蟲復育成果良好，成國內賞螢重要基地，吸引遊客遊賞。

而因今年的螢火蟲繁殖期前後，雨水適量挹注，土壤環境潮濕，後續氣溫回升，由於棲地環境佳，螢火蟲不僅提早約1周現蹤，且族群數量不少，目前呈現大爆發狀態，各賞螢區紛推出夜間導覽，民眾賞螢拍照，甚至免疊圖就能拍出美照。

縣府表示，竹山大鞍、田子里、杉林溪等地都是賞螢熱區，鹿谷財仔溪、溪頭、鳳凰谷鳥園、鳳凰自然教育園區等地，以及仁愛鄉奧萬大等均結合當地或園區資源辦理限定賞螢活動或夜間專業導覽，甚至結合旅宿業推出相關遊程或住宿優惠。

日月潭區域更跨鄉鎮涵蓋埔里桃米、魚池東光、大林、水社、頭社及信義潭南、丹大等，除了螢火蟲生態導覽，更結合在地特色體驗，以桃米休閒農業區為例，每晚均有賞螢梯次，並有「魚蝦探索」、「樹葡萄採果」等多元體驗可作遊程搭配。