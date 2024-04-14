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台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營流標 4月底二次招標

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營流標，4月底將二次招標。記者游振昇／攝影
台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營流標，4月底將二次招標。記者游振昇／攝影

台中市歷史建築「石岡穀倉」有80多年歷史，台中市文化資處將委外經營，上網招標後流標，預計4月底進行2次招標，台中市文化資產處盼在地社團能接手經營。

「石岡穀倉」原本由石岡區農會委託在地社區協會管理，2021年農會收回管理，目前閒置未開放，在地民眾希望能再開放，帶動地方觀光。

台中市文化資產處處長李智富表示，石岡區辦都市計畫變更時，石岡區農會位於石岡穀倉的土地變更為商業用地，附帶條件是農會需將穀倉建物及土地無條件捐贈給市府，2021年底農會收回穀倉管理權，附近居民佔用穀倉用地，市府要求農會解決，去年底又收回接管。

台中市文化資產處今年2月19日上網公告招標，打算以月租方式委外經營，期程3年，可再續約2年，3月20日開標，無廠商投標而流標。

李智富表示，市府曾詢徵詢潛在廠商，廠商認為石岡穀倉可能不好經營，還在觀望，市府走訪在地社團，希望在地社團能接手經營，預計4月底第二次招標。

台中歷史建築石岡穀倉建日治時期，有80多年歷史，原是石岡區農會的「碾米穀倉」，921大地震後毀損，經前行政院文化建設委員會補助700萬元及石岡鄉公所自籌755萬元修復，台中縣政府2002年公告登錄成為歷史建築。

文化資產 歷史建築 農會

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