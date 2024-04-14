中市平地原民議員補選 藍營吳建德當選

台中市第15選舉區平地原住民議員昨天補選投票，國民黨籍、前議員吳顯森養子吳建德勝出。吳建德表示，感謝族人支持，當選即為責任的開始，他會落實政見，為族人爭取福利。昨天補選投票率僅21.31%。

台中市前平地原住民議員黃仁當選平地原住民立委，職缺昨補選，共有5人登記參選，包含國民黨籍吳軍、吳建德與無黨籍余俊宏、曾健基、林清發。台中市選委會表示，總選舉人數10851人。共設置35處投開票所。

吳軍為黃仁服務處主任，吳建德為前議員吳顯森養子，國民黨開放參選，兩人都登記國民黨推薦，最後吳建德獲得1060票勝出，吳軍獲得714票，余俊宏62票、曾健基76票、林清發388票。

昨天4點結束投票後，吳建德4點50分自行宣布當選。吳建德說，感謝族人支持，當選為責任的開始，他會落實競選政見，為族人爭取更多權益福利。

吳向對手致意，他也說原住民大多都是基層勞工，工作是讓下一代有更好的生活，原住民不會世代都是勞工，未來有機會有可以變成台積電、聯發科的工程師；為了原住民的未來、下一代的教育、長輩醫療照護等，他要為族人爭取更多權益。

中市選委會表示，2022年台中市議員平地原住民選區投票率47.01%，昨天屬於補選，選民分散，投票人潮不多，投票率僅21.31%。