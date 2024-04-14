聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市平地原民議員補選 藍營吳建德當選

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中報導
台中市平地原住民議員補選昨舉行，國民黨籍、前議員吳顯森養子吳建德（中）勝出。圖／吳建德提供
台中市平地原住民議員補選昨舉行，國民黨籍、前議員吳顯森養子吳建德（中）勝出。圖／吳建德提供

台中市第15選舉區平地原住民議員昨天補選投票，國民黨籍、前議員吳顯森養子吳建德勝出。吳建德表示，感謝族人支持，當選即為責任的開始，他會落實政見，為族人爭取福利。昨天補選投票率僅21.31%。

台中市前平地原住民議員黃仁當選平地原住民立委，職缺昨補選，共有5人登記參選，包含國民黨籍吳軍、吳建德與無黨籍余俊宏、曾健基、林清發。台中市選委會表示，總選舉人數10851人。共設置35處投開票所。

吳軍為黃仁服務處主任，吳建德為前議員吳顯森養子，國民黨開放參選，兩人都登記國民黨推薦，最後吳建德獲得1060票勝出，吳軍獲得714票，余俊宏62票、曾健基76票、林清發388票。

昨天4點結束投票後，吳建德4點50分自行宣布當選。吳建德說，感謝族人支持，當選為責任的開始，他會落實競選政見，為族人爭取更多權益福利。

吳向對手致意，他也說原住民大多都是基層勞工，工作是讓下一代有更好的生活，原住民不會世代都是勞工，未來有機會有可以變成台積電、聯發科的工程師；為了原住民的未來、下一代的教育、長輩醫療照護等，他要為族人爭取更多權益。

中市選委會表示，2022年台中市議員平地原住民選區投票率47.01%，昨天屬於補選，選民分散，投票人潮不多，投票率僅21.31%。

原住民 投票率 議員

延伸閱讀

地方補選六席贏五席 國民黨：選舉結果給賴清德就職前一個提醒

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

台中議員補選吳軍獲黃仁力挺 提7大原民政策

國民黨團提案通過 329立法院會決議是否停止漲電價

相關新聞

社宅地論戰 林右昌再槓盧秀燕

中央要求地方政府讓售3%至5%開發土地，供中央興建社會住宅，台中市長盧秀燕前天批中央「不要富人搶劫窮人」，內政部長林右昌...

環保做半套？禁免洗餐具 中彰改發麵包餐盒

中央禁止公家機關、學校會議使用免洗餐具，台中市環保局統計，去年大小會議使用13.4萬分環保餐具，外帶餐盒12.6萬分，彰...

中市平地原民議員補選 藍營吳建德當選

台中市第15選舉區平地原住民議員昨天補選投票，國民黨籍、前議員吳顯森養子吳建德勝出。吳建德表示，感謝族人支持，當選即為責...

彰化芳苑海空步道 橋下增亮點

彰化縣政府優化芳苑鄉海空步道環境，橋下空間昨天正式啟用。彰化縣長王惠美說，海空步道2021年啟用後，濕地生態和絕美夕陽景...

震後土石鬆 登玉山慎防落石

403花蓮地震後，全台餘震不斷，登山風險陡升。玉山主峰在地震當時猛烈搖晃，玉山國家公園管理處完成最新巡查，發現風口路基流...

水田排球賽吸引國際品牌愛迪達拍運動廣告 彰化農民紅了

彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區連續4 年舉辦水田排球賽，不僅吸引愈來愈多外縣市民眾組隊參加，就連國際運動品牌愛迪達adida...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。