環保做半套？禁免洗餐具 中彰改發麵包餐盒

中央禁止公家機關、學校會議使用免洗餐具，台中市環保局統計，去年大小會議使用13.4萬分環保餐具，外帶餐盒12.6萬分，彰化縣府統計，去年各會議環保餐具用了5.5萬分、外帶餐盒7.8萬分。環團批評，中彰改用環保餐具僅達到4至5成，「環保只做一半」，改用外帶餐盒仍製造紙餐盒與塑膠袋垃圾，要求中央提高罰則落實。

環境部去年推動免洗餐具減量，公家機關或學校不得再使用，包裝水與一次性飲料杯也禁用，各機關舉辦會議時，為避免供餐麻煩，紛紛避開用餐時段，逼不得已改用較省事的飯卷、水果盒、三明治或外帶麵包餐盒等，避免使用環保餐具。

彰化縣府統計，各機關、學校去年會議、訓練及活動共1萬7468場，使用環保餐具5萬5541分，改提供外帶餐點例如麵包餐盒等7萬8642分。台中市環保局統計，機關、學校去年實體會議、訓練及活動共2萬5979場次，使用環保餐具13萬4438分，改提供外帶餐點有12萬6154分。

彰化環盟總幹事施月英說，要落實政策，要有明確獎勵和罰則；以往舉辦淨灘活動，若提供麵包餐點，會全部裝成一袋，民眾各自取用，有的會自備盒子或袋子裝走，相對更環保。

爭好氣聯盟發起人許心欣說，雙北以外，各地提供環保餐具的團膳餐廳不多，應加強輔導餐飲業跟進；很多單位規避使用環保餐具，改用外帶麵包餐盒，等於「環保做一半」；雖沒用便當盒，但還是有紙餐盒與塑膠袋，建議採取裸裝麵包。

彰化縣環保局表示，整體而言還是有垃圾減量，只是沒有一步到位；店家雖願意提供環保餐盒，但回收、清洗較繁瑣，目前彰化有82店家提供環保外送，其中20家有環保局提供30到50個環保餐盒，商家可使用。台中市環保局說，將持續推廣。