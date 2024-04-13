水田排球賽吸引國際品牌愛迪達拍運動廣告 彰化農民紅了

彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區連續4年舉辦水田排球賽，不僅吸引愈來愈多外縣市民眾組隊參加，就連國際運動品牌愛迪達adidas都來找這群素人農友打水田排球賽，拍形象廣告，引起地方熱議。

「You Got This 你可以的」二林斗苑休閒農業區發展協會執行長吳敏賢說，從沒想到過會被國際運動品牌相中拍形象廣告，一開始還懷疑是詐騙集團，直到開拍時才發現委託拍片的竟是愛迪達adidas，原來是他們的水田打排球精神和愛迪達今年的主題精神吻合，誰說水田不能打排球？只要你想做，就做得到。

吳敏賢說，二林鎮好山好水，物產又豐富，但農村沒有經費行銷產業，只好挖空心思辦活動吸引大家的目光，而排球可以在很多場地打，可在陸地、沙灘，但就是沒人在水田打過排球，當初突發奇想辦了水田排球賽，一開始是青農、中年大叔在水田打排球，從一開始的8隊參賽，去年第四年已吸引16支隊伍報名，多支是外縣市慕名而來的隊伍。

今年水田排球賽再吸引愛迪達拍形象廣告，吳敏賢笑說，形象廣告中都是在地真正的青農和農村大叔上場打真的，拍片那天其實剛好寒流，但拍片時間已定，也無法喊退堂鼓，大家在低溫十度下拍了5、6小時，拍完全都抽筋了，但也展現韌性很強的農村精神。

愛迪達廣告影音連結

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=414592661258183&id=100081223577048&mibextid=oFDknk&rdid=4dJvzaR4YurkYAX6