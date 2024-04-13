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南投竹好市集開幕 93年歷史建築「草鞋墩雅舍」超吸睛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草鞋墩雅舍保存完整的日治時期木構建築特色，公告歷史建築後今天首度開放。圖／林業保育署南投分署提供
草鞋墩雅舍保存完整的日治時期木構建築特色，公告歷史建築後今天首度開放。圖／林業保育署南投分署提供

「草鞋墩雅舍」是日治時期林務業務宿舍，已經有93年歷史，是南投縣珍稀、構造優雅的日式木構建築，已經多年無人居住，南投縣政府前年列為歷史建築重新整修，今天配合2024竹博覽會重新開放，並邀居民在圍牆上彩繪，為南投林業發展留下歷史見證。

林業保育署南投分署今天在「草鞋墩雅舍」為「竹好市」開幕，這是草鞋墩雅舍公告歷史建築後首次公開，在4月13、14日，20、21日兩個周休假日，舉辦豐富市集，提供竹子的吃喝玩樂不同體驗。

台大實驗林、南投縣政府、欣林竹藝社、璞園藝術坊、竹賴文創、日月新竹藝社、竹生活文化促進會等不同竹藝商、竹材商提供不同的竹藝品，搭配草屯在地咖啡、好茶、米食帶給民眾，吸引許多民眾參與，對於竹業深入日常生活更方面趕到相當新奇。

竹好市也有2座竹裝置作品，分別為竹亂編牆及竹構涼亭，也邀請居民在雅舍圍牆彩繪，見證南投竹業歷史，共同描繪竹產業未來發展。

南投分署表示，草鞋墩雅舍外牆為雨淋板，屋頂蓋日式黑甕根瓦，目前雖無員工居住，整體結構和外觀及牆堵保存良好，具有歷史價值，也是草屯地區構造優雅日式木構造建築，透過2024竹博覽會重現昔日風采，也提供民眾一處兼具教育和休閒功能的空間，想要了解孟宗竹、桂竹等竹子在生活中連結，可以上「草鞋墩雅舍廣場-竹好市」臉書查詢活動細節。

市集設置2座竹裝置作品，分別為竹亂編牆及竹構涼亭，展現南投成熟的竹藝技術。圖／林業保育署南投分署提供
市集設置2座竹裝置作品，分別為竹亂編牆及竹構涼亭，展現南投成熟的竹藝技術。圖／林業保育署南投分署提供
「竹好市」市集今天在草鞋墩雅舍舉行，參觀民眾對於竹編等工藝很感興趣。圖／林業保育署南投分署提供
「竹好市」市集今天在草鞋墩雅舍舉行，參觀民眾對於竹編等工藝很感興趣。圖／林業保育署南投分署提供
南投竹工藝運用層面廣泛，民眾參加竹花器插花體驗。圖／林業保育署南投分署提供
南投竹工藝運用層面廣泛，民眾參加竹花器插花體驗。圖／林業保育署南投分署提供

南投縣 日治時期 歷史建築

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