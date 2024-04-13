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中市第15選區平地原住民補選 前市議員養子吳建德1060票當選

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市第15選舉區平地原住民市議員今日補選投票，台中市議員吳顯森之養子吳建德拿下1060票，擊敗其他4名候選人勝出。圖／吳建德提供
台中市第15選舉區平地原住民市議員今日補選投票，台中市議員吳顯森之養子吳建德拿下1060票，擊敗其他4名候選人勝出。圖／吳建德提供

台中市第15選舉區平地原住民議員今日補選投票，共有5人參選，選舉人數1萬0851人，開設35個投開票所，但因為是補選，投票人潮不多，投票率僅21.31%，最後由前台中市議員吳顯森之養子吳建德拿下1060票，擊敗吳軍勝出。

吳建德表示，感謝族人支持思維全新、想法創新的吳建德，當選即為責任的開始，他會落實競選政見，為族人爭取更多權益福利。

吳建德在傍晚4時許時自行宣布當選，並向4位對手致意，他提到，原住民大多都是基層勞工，工作就是為了讓下一代有更好的生活和未來，強調原住民不會世代都是勞工，未來有機會有可以變成台積電、聯發科的工程師。

吳建德感謝族人支持，他允諾造福原民，將秉持「苦民所苦、應民所需」的從政初心與念力，努力兌現政見，為了原民的未來、下一代的教育、長輩醫療照護等，為族人爭取更多權益福利。

原住民 台中市 投票率 補選 議員

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