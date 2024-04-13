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活化華麗轉身 高美燈塔旅宿園區試營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
已除役的高美燈塔華麗轉身，成為旅宿園區，昨天開幕試營運。記者黃仲裕／攝影
已除役的高美燈塔華麗轉身，成為旅宿園區，昨天開幕試營運。記者黃仲裕／攝影

台中海線指標性的歷史建築、已除役的高美燈塔，活化華麗轉身成為全台首座燈塔旅宿園區，昨天開幕試營運，有青年旅館與套房，不但可以住宿，還能登塔欣賞高美濕地落日餘暉，可望帶動新型態的燈塔觀光。

即將在5月20日卸任的交通部長王國材，昨天到場剪綵說，全台有36座燈塔推動活化，除役的高美燈塔結合旅宿、文創與輕食，又鄰近高美濕地，可望成為觀光亮點，高美燈塔是全國燈塔活化的里程碑，為高美濕地帶來新亮點。

這座燈塔緊鄰高美濕地，燈塔外觀為紅白間隔，已成為高美濕地地標；開放後可登高眺望，成為高美濕地少數可登高眺望的景點。

王國材說，台灣有36座燈塔，有的位於山海交界，甚至離島很難到達，看起來很「孤獨」，他上任後活化歷史建築或偏遠燈塔，讓民眾可以親近；高美燈塔有紅白相間的特色塔身，加上園區成功復育的「綬草」，每年4月前後綻放粉紫色花朵，具觀光潛力。

航港局長葉協隆說，高美燈塔園區在符合文資法規下全面整建，住宿空間規畫1間4人親子房、1間雙人套房，以及5間青旅雅房，房間裝潢走白色簡約風，引進在地輕食餐飲與文創展覽，開放登塔參觀更是一大亮點，讓遊客可以在制高點一覽海線美景。

葉協隆指出，高美燈塔的旅宿規畫住宿平價，5月底前房價周日至周五雅房1800元、雙人套房2400元、4人套房3200元；周六雅房2200元、雙人套房3000元、4人套房4200元。

套房 燈塔 高美濕地

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