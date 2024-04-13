台中兒虐通報 平均每天逾20起

新北男童「剴剴」遭虐死案引發關注，台中市藍綠議員關切，少子化嚴重，但兒虐通報數增加，平均每天超過20起，近5年兒童受虐人數從2019年1185人，到2023年翻倍增加到2074人，但社工人數5年來只增加38%，要求提高待遇擴充人力。社會局長廖靜芝說，兒少保護意識抬頭，通報數才增加，將持續擴充社工人力。

台中市議會定期會專案報告，議員聚焦兒虐保護。民進黨議員陳雅惠表示，根據衛福部統計，台中兒少通報案件數，2022年6334件，2023年增加上千件達7364件，平均每日超過20件，現今面臨少子化，兒虐通報案件卻持續增加，讓人擔憂。

國民黨議員陳文政說，台中近五年兒童受虐人數增1倍，這2年每年增加到2千多人，但社工人力從2019年1576人，2022年增至2189人，僅增加38%，兒虐人數變多，但社工人數增幅無法跟上需要，要求市府提高社工待遇，擴充社工人力。

國民黨議員朱暖英說，台中遭兒虐人數逐年增加，2022年外縣市安置台中的兒少人數共121人，在六都排第二，社工人力不足，加上台中幅員廣闊，還有外縣市安置個案，市府應增加人力，以免社工工作量太大，以電話訪視取代現場面訪，就怕重演「剴剴」案。

廖靜芝說，兒虐與家暴案件過去很多是黑數，隨著兒童權利公約推動，不論看到鄰居或社區發生兒虐事件，許多人都會逕行通報，兒虐通報數增加是全國一致趨勢，未必代表虐待事件增加，而是社會更關注此議題。

廖靜芝說，社工員工作辛苦，徵才不易，一直處於缺額狀態，目前台中市社安網社工進用率為92.20%，缺額率約7.8%；除持續徵才，社安網有脆弱家庭機制，對於高風險家庭或父母親有吸毒、坐監等，會訪視關懷，台中市設有14個家庭扶助中心，可加速就近關懷脆弱高風險家庭。