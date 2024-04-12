台中今年第一季房價曝光！西屯區均價最高、這2區房價現跌幅

住商機構彙整實價登錄大樓預售案交易發現，台中市今年第一季以西屯區均價最高，已近7字頭，較去年同期漲幅最大是南屯區，達17.6%，其次是南區17.5%；台中市有二區現跌幅，包括梧棲區5.8%、大里區4.4%，推估可能受政府打炒房等因素，建商回到台中市區推案所致。

住商機構統計實登預售大樓交易資料發現，今年第一季西屯區平均單價最高，達69.6萬元，媲美新北市三重、板橋等地房價。

房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，西屯為台中市府所在地，且與南屯區交界的七期重劃區，已是商業發展重鎮，區域又有台中國家歌劇院、秋紅谷廣場等休憩設施，地段優勢加持，穩居台中房市領頭羊。

住商不動產中區執行協理賴萬說，台中房價漲幅最大的前二名分別為南屯、南區，南屯重劃區議題相當濃厚，除鄰近七期重劃區，還有坐擁台中首家Costco的八期重劃區，近期又有嶺東建功重劃區、十三期重劃區等議題，吸引建商插旗，均價站穩5字頭。南區屬發展成熟的市區，有中山醫大、中興大學雙大學，又有台鐵、捷運綠線雙鐵交會，均價也站上5字頭。

另值得注意的是，大里、梧棲雙雙出現跌幅。賴志昶說明，這二區近一年預售新案房市有一共同之處，去年初都有多戶型的指標社區推出，衝高區域行情，但今年初受限於政府打炒房等因素，建商推案回到中市蛋黃區，讓山線、海線行政區新案表現略遜一籌。