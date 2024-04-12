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台中今年第一季房價曝光！西屯區均價最高、這2區房價現跌幅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
根據實登，今年第一季西屯區預售大樓平均單價最高，達69.6萬元，圖為西屯區七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅林立。記者趙容萱／攝影
根據實登，今年第一季西屯區預售大樓平均單價最高，達69.6萬元，圖為西屯區七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅林立。記者趙容萱／攝影

住商機構彙整實價登錄大樓預售案交易發現，台中市今年第一季以西屯區均價最高，已近7字頭，較去年同期漲幅最大是南屯區，達17.6%，其次是南區17.5%；台中市有二區現跌幅，包括梧棲區5.8%、大里區4.4%，推估可能受政府打炒房等因素，建商回到台中市區推案所致。

住商機構統計實登預售大樓交易資料發現，今年第一季西屯區平均單價最高，達69.6萬元，媲美新北市三重、板橋等地房價

房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，西屯為台中市府所在地，且與南屯區交界的七期重劃區，已是商業發展重鎮，區域又有台中國家歌劇院、秋紅谷廣場等休憩設施，地段優勢加持，穩居台中房市領頭羊。

住商不動產中區執行協理賴萬說，台中房價漲幅最大的前二名分別為南屯、南區，南屯重劃區議題相當濃厚，除鄰近七期重劃區，還有坐擁台中首家Costco的八期重劃區，近期又有嶺東建功重劃區、十三期重劃區等議題，吸引建商插旗，均價站穩5字頭。南區屬發展成熟的市區，有中山醫大、中興大學雙大學，又有台鐵、捷運綠線雙鐵交會，均價也站上5字頭。

另值得注意的是，大里、梧棲雙雙出現跌幅。賴志昶說明，這二區近一年預售新案房市有一共同之處，去年初都有多戶型的指標社區推出，衝高區域行情，但今年初受限於政府打炒房等因素，建商推案回到中市蛋黃區，讓山線、海線行政區新案表現略遜一籌。

賴志昶認為，整體而言，台中市近期各大重劃區相繼推出，增添區域不少話題，隨著台中捷運綠線通車，更讓房市具發展潛力，未來部分區域房價，有機會挑戰新北市蛋黃行政區水準。

台中市2023年、2024年第一季預售屋房價比較表。圖／住商機構提供
台中市2023年、2024年第一季預售屋房價比較表。圖／住商機構提供
根據實登，今年第一季南屯區預售大樓平均單價較去年同期漲幅達17.6%，名列台中第一，圖為南屯區景觀。記者趙容萱／攝影
根據實登，今年第一季南屯區預售大樓平均單價較去年同期漲幅達17.6%，名列台中第一，圖為南屯區景觀。記者趙容萱／攝影

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