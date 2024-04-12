灌溉水圳穿越台中樹德國小校地 民代爭千萬造「永續校園」

台中南區樹德國小正興建第二期校舍，第三期校舍用地也已徵收完成，但柳川灌溉用渠道，卻將校園分成兩區，周圍環境易有異味、孳生蚊蠅；校長林佳灵提出「水資源再造方案」，盼打造水圳生態廊道，成「生態永續校園」，總經費預計需4千萬元，立委楊瓊瓔辦公室提議，水圳整治經費2600萬由農水署負擔，地坪、橋樑1400萬由教育局負擔，獲相關單位首肯，後再就細節協商。

南區樹德國小校舍分期興建中，但校地中有柳川灌溉用水利圳道，校地遭一分為二，但因其為灌溉用水圳，目前維持原狀，但周圍環境容易髒亂有異味，溝底也因潮濕易孳生蚊蠅，非但影響學童往來通行的安全，更可能有健康風險。

林佳灵提出「水資源再造方案」，欲將水圳打造成生態廊道，讓樹德國小在藍帶、綠帶、Maker Fly」建構上，結合在地、社區元素，成為「生態永續校園」的示範基地。市議員李中、立委楊瓊瓔邀集農田水利署、中市教育局等相關單位會勘。

楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益提議，樹德國小校內水圳相關費用約需4千萬，他認為農水署負擔水圳整治費用2600萬，地坪、橋樑需1400萬，則由中市教育局負擔，細節則雙方再協商。李中今年擔任議會教育文化委員會召集人，他表示，會敦促教育局編列預算，送議會審議、早日執行。

農田水利署長蔡昇甫、教育局副局長葉俊傑願意支持此方案。蔡強調，「只要水圳相關經費，農水署都願意協助」，希望未來施工時，介面銜接方案需特別注意，維持校園風貌一體性；葉則說，會盡速爭取體育署經費，讓樹德國小第三期體育場興建計畫，配合水資源再造期程，維持校園樣貌完整性。

台中神岡西汴幹線三分溝分線，長期遭水流沖刷，多處護岸崩塌掏空，因鄰近人口密集區，危及上百戶民宅安全。楊瓊瓔、市議員羅永珍今會勘，爭取農水署1千萬經費整治，預計一期作輪灌結束後，配合斷水時間進場施作；目前渠牆毀損較嚴重部分，已啟動小額採購，緊急辦理補強。