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暨南大學粉色風暴花旗木接棒 接力綻放 花期約還有15天

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供

二、三月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放，國立暨南大學表示，預計這波花期大約還有15天，歡迎民眾前來感受校園四季不同的美景，徜徉在優美的校園環境中。

暨大校長武東星表示，暨大的校園景觀隨著季節的輪替，都有不同的風景。從一月的梅花、二月的山櫻花、三月的黃金風鈴木、四月的苦楝、蕃茉莉、流蘇，以及新栽種成功的花旗木、五月的油桐、六月的鳳凰花與阿勃樂、七月的野薑花與穗花旗盤腳、八月的桂花、九月的臺灣欒樹、十月的美人樹、十一月的洋紅風鈴木、以及十二月的艷紫荊，每個月都有不同的精彩。

主秘曾永平指出，花旗木又叫「桃紅陣雨樹」。 原產地在印度、泰國、越南，又被稱為「四月櫻花」、「泰國櫻花」，每年三月底開始盛開，因花期比櫻花長，不易被風吹落，更具觀賞價值，與櫻花不同的是，更能適應平地的氣候，不易被風吹落，建構絕佳的校園環境與生態多樣性指標，四季皆有不同的花景風光外，校園內還可以觀察到暨大神獸穿山甲與領角鴞三不五時在校園各處露臉驚喜，有著令人驚艷的生態之美。

如今民眾前來暨南大學，已可搭乘台灣好行日月潭線，班車可直達校園內，約45分鐘；另外，行政院通勤票券T-Pass也可以使用喔。或是，在埔里轉乘1路公車，可以直接進入校園，一天共有66個班次，非常便捷。

2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供
2、3月繽紛的暨大櫻花季方才落幕，同屬粉紅風暴的花旗木接力綻放。圖／國立暨南大學提供

校園 櫻花季 風鈴木

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