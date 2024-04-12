南投市路邊停車收費上路 車主抱怨智慧停車並不聰明

南投市路邊停車收費3月上路，採用智慧停車柱計費，需下載APP再到超商繳費。不少車主抱怨，智慧停車並不聰明，繳費資訊無法即時收到，對長者更不方便，少了計費單擔心繳費逾期，要求公所也能納入人工收費，還能增加就業機會。

南投市長張嘉哲今天說，車主反映的意見，已經一一彙整，並提出改善辦法，除了加速即時停車繳費資訊，實施路邊停車收費的每條道路也會設置收費亭，只要輸入車號，就可當場繳清停車費。

南投市路邊停車和常見人工計費不同，採用智慧停車柱，車輛進入停車格後會自動登錄入場、離場時間計費，可透過Linepay扣款，也可到四大超商現金繳費。

但實施一個多月以來，許多車主抱怨智慧停車並不聰明，尤其，停車和費用資訊無法立即上傳到APP，要過幾天才能繳費，擔心會逾期。尤其，年長者不一定有智慧手機、或不會操作APP，停個車繳費卻變的很複雜，實在不方便。陳姓車主建議，市公所應採部分人工計費，讓繳費方式更多元。

黃姓女車主則認為，智慧停車可直接用Linepay付款超方便，也不用擔心停車單遺失逾期繳費，更符合無紙化趨勢，外縣市停車場及連鎖停車場也採用智慧停車收費系統，幾乎沒用現金繳費，南投市停車收費更智慧環保是好事。

南投市長張嘉哲說，路邊停車收費上路不久，大家都需要一段時間習慣，公所和廠商也審慎彙整車主回饋的問題，關於即時更新停車收費資訊部份，縣府和公所已經開會協調，將請廠商加速停車收費資訊。至於長輩沒有智慧手機或不會操作APP，廠商也和超商合作，只要到超商輸入車牌號碼，就可列印繳費單繳費。

公所也將在實施停車收費每條道路，新增一座繳費亭，只要再繳費機輸入車號，就可直接繳費。公所也會持續檢討停車收費制度，改善違規停車，也讓市區交通更順暢。