天氣少雨數量達高峰 東勢林場螢火蟲大爆發

台中東勢林場螢火蟲季活動登場，東勢林場指出，每年4月螢火蟲季，只要天氣許可，都可觀賞到螢火蟲，而最近天氣少雨，螢火蟲數量進入高峰期，民眾可欣賞壯觀美景。

台中東勢林場屬彰化縣農會所有，位在台中市東勢區東北方的大安溪畔，海拔500至700公尺，平均溫度在攝氏20至25度間，氣候宜人，林場內有春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅等不同種類花卉，也有螢火蟲、獨角仙、鍬形蟲等昆蟲。

東勢林場場長楊宏文今天接受中央社記者電訪時說，林場針對螢火蟲等昆蟲棲地進行保育，讓水質及環境指標回復到適合螢火蟲生長環境，根據學者專家調查，東勢林場有9種螢火蟲，其中以3月至5月大發生的黑翅螢數量最多，高達20萬隻，林場因此在4月舉辦螢火蟲季活動。

楊宏文說，螢火蟲季活動開始後，因天氣少雨，每天可看到的螢火蟲數量都有數萬隻，預計本週進入螢火蟲大爆發期，1天可欣賞到20萬隻螢火蟲，民眾傍晚來到東勢林場，會有專業導覽人員帶領民眾欣賞螢火蟲。

東勢林場指出，林場也舉辦螢火蟲季攝影比賽，明天晚上邀請曾在國際攝影比賽獲獎的攝影大師江村雄，舉辦螢火蟲攝影技巧講座，將先進行相機相關設定技巧教學，再帶領大家前往螢火蟲棲息地現場實地拍攝教學，歡迎民眾參加，用眼睛及相機欣賞及拍下螢火蟲壯觀美景。