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合歡山杜鵑花季 明起高乘載管制

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
高山杜鵑花綻放，桃紅色花朵漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林保署南投分署提供
高山杜鵑花綻放，桃紅色花朵漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林保署南投分署提供

合歡山4月中旬為杜鵑花季，13日合歡山公路將實施高乘載及流量管制，昆陽、武嶺及合歡山莊三座停車場，4日起開始收費，林業保育署南投分署提醒民眾多利用大眾運輸及平日時段分流賞花，因為403花蓮大地震關係，進入山區時應避免進入峭壁或崩塌區，以免發生危險。

公路局中區分局指出，合歡山高乘載管制及流量管制措施自4月13日起至6月16日止，假日上午6到11時，搭乘3人以上小客車開放通行，大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車不受限制。

高乘載管制期間會視合歡山壅塞情形，每10分鐘放行20輛，管制地點由西端管制點為台14甲線18公里翠峰管制站；東端管制點為台14甲線41公里大禹嶺與台8線110公里路口。

南投分署提醒，合歡山花季景區海拔均在3千公尺以上，人車急遽爬升，遊客應事前加強保暖與評估自身健康狀況，加上台14甲線路狹蜿蜒，行前務必檢查車況並查詢路況，且切勿隨意違規停車與疲勞駕駛外，因4月3日花蓮大地震影響餘震不斷，山區易有落石，請多留意車前狀況，與前車保持適當距離。

仁愛警分局表示，管制期間應循序排隊通過管制站，如違規插隊行為將錄影逕行取締，切勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，維護行車順暢與安全。有關大眾運輸及交通資訊請上網頁https://thbu2.thb.gov.tw/cl.aspx?n=13347查詢。

合歡山 花蓮 高乘載管制

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