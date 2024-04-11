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東海火化場冒黑煙 吳世瑋：林佳龍任內所建、11月汰換
台中市東海火化場時冒黑煙，民政局長吳世瑋表示，東海殯儀館（火化場）有6套空汙設備、12個爐，市長盧秀燕任內更換4套空汙設備及10個爐，冒煙的是前市長林佳龍任內2016年更換，預計11月可更換，屆時就不會再冒黑煙。
台中市議會今進行市長施政報告，民進黨議員何文海質疑，東海殯儀館（火化場）設備汰舊換新，但他日前發現火化場仍排放黑煙，中市府編列經費3739萬元汰換8座火化爐及4套空汙防制設備，為何還排黑煙製造汙染。
市府109年至111年期間執行「東海殯儀館汰換火化爐及空污防制設備計畫」共3739萬元，今年2月5日發包汰換最後一組。
何文海問，黑煙排放問題與戴奧辛有直接關聯嗎？居民頗擔心。環保局長陳宏益表示，台中市有專案輔導及檢測，戴奧辛有降下來。
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