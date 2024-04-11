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南投高山杜鵑花季本周開始 合歡山啟動高乘載流量管制

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供
高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供

南投縣在每年春季揭幕後，緊接著將迎來高山杜鵑花季，首先由玉山杜鵑帶領綻放，塔塔加地區的花色，隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，在山林間為綠色植物增加更豐富的紅白相間美麗色彩，而合歡山為台灣中部極受歡迎高山型森林遊樂區，因交通便利，每年吸引眾多愛好山林的遊客前來，4月中旬起，本周末迎來合歡山杜鵑花季。

林業及自然保育署指出，高山杜鵑的花芽形成在前一年就逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激，到翌年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開。為適應高山嚴苛的環境，高山杜鵑擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的蠟質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候，遊客於登山賞花之際，可仔細觀察高山植物的特性。

南投分署提醒遊客，上山賞花請事先做好規劃，因為合歡山森林遊樂區昆陽、武嶺及合歡山莊三座停車場，已於今年4月4日起開始收費。再加上交通部公路局中區養護工程分局持續實施高乘載與流量管制措施，請上山民眾多多利用大眾運輸及利用平日時段分流賞花，避免壅塞與停車問題影響賞花興緻。

今年花季期間高乘載管制及流量管制措施自4月13日起至6月16日止，假日上午6到11時，搭乘3人以上小客車開放通行，大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車不受限制，高乘載管制期間會視合歡山壅塞情形，每10分鐘放行20輛，管制地點由西端管制點為台14甲線18k翠峰管制站；東端管制點為台 14 甲線41公里大禹嶺與台8線110公里路口。

公路局中分局另提醒賞花民眾應循序排隊通過管制站，如有違規插隊行為將由警方錄影逕行取締。民眾上山前務必先行查詢路況，審慎評估前往，且切勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，維護行車順暢與安全。有關大眾運輸及交通資訊請上網頁https://thbu2.thb.gov.tw/cl.aspx?n=13347查詢。

高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供
高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供
高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供
高山杜鵑花色將隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，形成紅白相間美麗色彩。圖／林業署南投分署提供

合歡山 杜鵑花 賞花

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