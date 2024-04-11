從民眾使用角度出發 彰縣青發處網站獲繆思創意銀獎

彰縣府青發處官方網站參加2024美國繆思創意獎獲得銀獎；主辦單位認為，青發處網站從一般民眾使用角度出發，打造出符合青發處形象的嶄新官網，讓外界深入了解當地故事與活力。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣府青年發展處成立將滿2週年，參加由國際獎項協會（InternationalAwards Associates）主辦的「2024美國繆思創意獎（Muse Creative Awards）」，青發處官方網站從超過2000件參賽作品脫穎而出，獲得銀獎。

主辦單位說明，公部門網站也必須跳脫網頁只揭載資訊的思維，而青發處網站從一般民眾使用角度出發，貼近民眾，打造符合形象的新官網，讓外界深入了解當地的故事與活力，網站從顏色配置、版面設定到互動式連結都符合現代人使用習慣，讓資訊更為清晰易懂且具吸引力。

彰縣府青發處長黃金樺表示，獲獎除讓國際看見官網的創意，青發處也妥善積極地協助年輕人發展與扎根，青發處官方網站除吸引時下青年目光外，未來還會持續地推陳出新，讓更多年輕人產生共鳴，並且為地方帶來更多發展契機，形成正向循環。