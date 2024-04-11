最高可罰六千！彰化禁用一次性塑膠杯 今年已開兩單

彰化縣從今年1月1日起實施禁用塑膠杯，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，彰化縣環保局今年以來開罰2家飲料店罰單，1張1200元共2400元，環保局指出，這兩家業者都屬於非連鎖的飲料店，民眾檢舉經調查屬實後開罰。

彰化縣府去年配合環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告，今年1月1日起實施，縣內飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，去年底有業者指出，在8、9月才剛訂購一批塑膠杯來不及消化庫存，也因紙杯太搶手，廠商訂購來不及交貨等問題。

彰化環保局今年接獲檢舉仍有店家使用塑膠杯，環保局已依違反廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰鍰。不過有消費者質疑，塑膠杯真比紙杯還環保嗎？

彰化縣府環保局長江培根說， 一次性塑膠杯回收項目歸薄片塑膠，民眾常將塑膠杯直接丟到垃圾桶沒有回收，加上即便回收後，後續通路與再利用價格、管道都不是那麼好，回收業者也未必有意願處理。

環保局也指出，現在海洋垃圾仍有9成是塑膠垃圾，站在減塑立場仍須減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用可重複性利用的環保杯。