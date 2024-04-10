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南投大中興新訂都計案恐徵地拆屋？縣府曝徵收開發關鍵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照

南投縣政府將辦理「中興交流道附近地區新訂都市計畫案」，因面積廣達726公頃，涉2市鎮共16個里，今起辦地方座談會；草屯場有民眾盼擴大開發範圍，更多人關心如何開發，也憂住家遭徵收拆除。縣府表示，會以保障合法建物權益為優先，再視地方意願、開發條件潛力等優先選址，區段徵收逐步推動。

縣府指出，為縫合整併都市空間將辦理中興交流道附近地區新訂都市計畫案，發展縣境西北側、貓羅溪東側及國三中興交流道附近等非都市土地，範圍北以溪州埤排水、東西以都計、南以軍功里、東山路以及南投酒廠為界，面積約726公頃。

由於，該新訂都計案橫跨南投市、草屯2市鎮，陸水域範圍更涵蓋南投市營北、營南、福興、永豐、新興、內新、平山、漳和、漳興、內興、軍功、平和及振興，還有草屯碧洲、上林及山腳里等共16里，於今、明2天辦理4場次地方座談會。

今天草屯碧洲座談會，有居民反映，當地公設欠缺、交通不便，新訂都計案應加強大眾運輸、公園綠地等公共設施；也有民眾不滿，碧洲、山腳2里未全部納入，考量同樣地區居民權益，建議縣府重新規畫範圍，擴大全面納入開發。

但有更多人關心要如何徵收開發，憂心既有住家、農舍等建物恐遭徵收拆除；對此，縣府表示，去年花了大半年進行地形測量，就是要全面掌握都計範圍內建築、道路及地貌等作為基礎，以利未來能視條件精準規畫開發的依據。

而新訂都計開發範圍是以南投縣國土計畫指認地區為主，能否將擴及碧洲、山腳未納入地區，會再上到內政部國土計畫委員會審查，指導通過就有機會擴大；後續開發方式會依行政院規定，農地要變建地，原則上就是採區段徵收來開發。

針對新訂都計案的既有建物是否恐面臨遭徵收拆屋，縣府說明1大原則，若是本來舊聚落的合法建物，以合法保留權益為優先，不會納區段徵收；而開發範圍廣闊，不可能全面一次開發，將視地方意願、開發條件潛力等優先選址，逐步推動。

南投縣政府將辦理「中興交流道附近地區新訂都市計畫案」，事涉土地開發及徵收，地方關注，民眾踴躍出席座談會。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將辦理「中興交流道附近地區新訂都市計畫案」，事涉土地開發及徵收，地方關注，民眾踴躍出席座談會。記者賴香珊／攝影
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
南投縣中興交流道附近地區新訂都市計畫案將以保障合法建物權益為優先，並視地方意願、開發條件潛力等優先選址。記者賴香珊／攝影
南投縣中興交流道附近地區新訂都市計畫案將以保障合法建物權益為優先，並視地方意願、開發條件潛力等優先選址。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將辦理「中興交流道新訂都市計畫案」，因是大面積開發並設土地徵收，地方關注，民眾踴躍出席座談會。記者賴香珊／攝影
南投縣政府將辦理「中興交流道新訂都市計畫案」，因是大面積開發並設土地徵收，地方關注，民眾踴躍出席座談會。記者賴香珊／攝影

區段徵收 南投縣 都市計畫

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