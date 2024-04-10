南投大中興新訂都計案恐徵地拆屋？縣府曝徵收開發關鍵
南投縣政府將辦理「中興交流道附近地區新訂都市計畫案」，因面積廣達726公頃，涉2市鎮共16個里，今起辦地方座談會；草屯場有民眾盼擴大開發範圍，更多人關心如何開發，也憂住家遭徵收拆除。縣府表示，會以保障合法建物權益為優先，再視地方意願、開發條件潛力等優先選址，區段徵收逐步推動。
縣府指出，為縫合整併都市空間將辦理中興交流道附近地區新訂都市計畫案，發展縣境西北側、貓羅溪東側及國三中興交流道附近等非都市土地，範圍北以溪州埤排水、東西以都計、南以軍功里、東山路以及南投酒廠為界，面積約726公頃。
由於，該新訂都計案橫跨南投市、草屯2市鎮，陸水域範圍更涵蓋南投市營北、營南、福興、永豐、新興、內新、平山、漳和、漳興、內興、軍功、平和及振興，還有草屯碧洲、上林及山腳里等共16里，於今、明2天辦理4場次地方座談會。
今天草屯碧洲座談會，有居民反映，當地公設欠缺、交通不便，新訂都計案應加強大眾運輸、公園綠地等公共設施；也有民眾不滿，碧洲、山腳2里未全部納入，考量同樣地區居民權益，建議縣府重新規畫範圍，擴大全面納入開發。
但有更多人關心要如何徵收開發，憂心既有住家、農舍等建物恐遭徵收拆除；對此，縣府表示，去年花了大半年進行地形測量，就是要全面掌握都計範圍內建築、道路及地貌等作為基礎，以利未來能視條件精準規畫開發的依據。
而新訂都計開發範圍是以南投縣國土計畫指認地區為主，能否將擴及碧洲、山腳未納入地區，會再上到內政部國土計畫委員會審查，指導通過就有機會擴大；後續開發方式會依行政院規定，農地要變建地，原則上就是採區段徵收來開發。
針對新訂都計案的既有建物是否恐面臨遭徵收拆屋，縣府說明1大原則，若是本來舊聚落的合法建物，以合法保留權益為優先，不會納區段徵收；而開發範圍廣闊，不可能全面一次開發，將視地方意願、開發條件潛力等優先選址，逐步推動。
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