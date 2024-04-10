穆斯林嘉年華14日台中登場 41家清真認證產品設攤

交通部觀光署參山處14日將在台中舊火車站前廣場，舉辦開齋節「2024Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」，邀集來自竹苗中彰4縣市41家清真認證產品業者設攤，將送出限量體驗券。

參山國家風景區管理處聯合中部縣市14日舉辦穆斯林嘉年華活動，促進文化交流並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，擴大穆斯林觀光旅遊。

參山處今天發布新聞稿，處長曹忠猷表示，伊斯蘭從3月12日開始齋戒月，是穆斯林一年當中最重要的月份，今年各地伊斯蘭國家將4月10日至15日訂為各國開齋節，分別舉辦開齋節慶祝活動。

參山處指出，台灣去年獲萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，目前在台穆斯林人口包含留學生、新住民、移工等等也有約30萬人。

瞄準穆斯林旅遊商機，參山處首度在台中火車站前擴大舉辦穆斯林嘉年華。當天除有41個穆斯林主題攤位清真認證產品推廣、有獎徵答互動外，另有印尼及越南傳統舞蹈表演、銅管演奏等歡慶開齋節。