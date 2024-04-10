1月寒害影響受損…台中新社桃子授粉 即日起開放災區申請救助

台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，中市農業局、農業部、農糧署聯合勘災，確認已達現金救治標準，農業部昨公告，災損已達現金救助標準，新社區為救助地區，每公頃補助8萬元。農業局呼籲，種植桃子損害率達2成以上農民，即日起至19日，可向受災區公所申請；市府也加碼補助復耕資材每公頃1萬元。

農業局表示，氣溫低於10度時，不利桃樹開花，但今年1月下旬時遇寒流，新社測站在1月22日至28日間，出現10度以下低溫，導致桃樹花粉發芽率、花粉管伸長受影響，蜜蜂等授粉類昆蟲活動力也降低，影響桃子著果率。

農業局說，農業部昨公告，新社區為農業天然災害現金救助區，每公頃救助8萬元，請種植桃損害率達20%以的農民，即日起至19日止，攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

農業局也提醒，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃1萬元，將協助受災農民儘速復耕。