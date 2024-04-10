快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

1月寒害影響受損…台中新社桃子授粉 即日起開放災區申請救助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，即日起至19日可申請災害救助。圖／中市府提供
台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，即日起至19日可申請災害救助。圖／中市府提供

台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，中市農業局、農業部、農糧署聯合勘災，確認已達現金救治標準，農業部昨公告，災損已達現金救助標準，新社區為救助地區，每公頃補助8萬元。農業局呼籲，種植桃子損害率達2成以上農民，即日起至19日，可向受災區公所申請；市府也加碼補助復耕資材每公頃1萬元。

農業局表示，氣溫低於10度時，不利桃樹開花，但今年1月下旬時遇寒流，新社測站在1月22日至28日間，出現10度以下低溫，導致桃樹花粉發芽率、花粉管伸長受影響，蜜蜂等授粉類昆蟲活動力也降低，影響桃子著果率。

農業局說，農業部昨公告，新社區為農業天然災害現金救助區，每公頃救助8萬元，請種植桃損害率達20%以的農民，即日起至19日止，攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

農業局也提醒，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助復耕資材每公頃1萬元，將協助受災農民儘速復耕。

台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，即日起至19日可申請災害救助。圖／中市府提供
台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，即日起至19日可申請災害救助。圖／中市府提供

台中市 寒流 災損 農業部 農民

延伸閱讀

陳駿季：雞蛋供應充足 進口蛋4月下旬完成銷毀

農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

螢火蟲季到 新北54處賞螢秘境大公開

花蓮特搜三組人進入災區 預計搜索熱區鎖定步道0.5公里

相關新聞

花公帑出訪新加坡僅公布片斷 議員要求盧秀燕完整報告

台中市議會今召開大會，交付市府及議員提案審查。民進黨中市議員江肇國、林德宇指出，市長盧秀燕出訪新加坡，花人民公帑，但出訪...

1月寒害影響受損…台中新社桃子授粉 即日起開放災區申請救助

台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，中市農業局、農業部、農糧署聯合勘災，確認...

彰化縣對身心障礙者停車優惠不足 綠營質疑不夠友善

領有身心障礙者證明在彰化縣路邊停車身心障礙停車位及公有路外停車場停車，依彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例規定，前兩...

影／玄天上帝明天誕辰 花樹銀行皇蛾現蹤來祝壽

彰化縣大村鄉花樹銀行最近已能看到二、三十隻羽化皇蛾翩翩飛舞，花樹銀行負責人郭俊銀說，皇蛾一直被視為是玄天上帝使者，明天就...

盧秀燕宣傳照高掛如「尊者」？ 中市府：首長行銷勿扭曲

台中市人口將突破285萬人，市府規劃系列慶祝活動，議員張家銨說，有網友反映市府掛起市長盧秀燕肖像宣傳水舌動，張家銨認為「...

看見幸福台灣／南投…就業強勁 滾動經濟

南投縣在「2023縣市幸福指數大調查」中排名第13，不過，在政府統計數據的「就業指數」，以及民意調查中的「居住環境滿意度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。