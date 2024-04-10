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南投德鹿谷國小重建工程 竟因這個原因廠商打退堂鼓

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉德鹿固國小校舍將近50年相當老舊，卻因為在奇萊山西側山腳地點偏遠，歷經8年爭取才有廠商願意投標重建。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉德鹿固國小校舍將近50年相當老舊，卻因為在奇萊山西側山腳地點偏遠，歷經8年爭取才有廠商願意投標重建。圖／南投縣政府提供

南投縣國中小三分之二在偏遠地區，就連改善學校軟硬體設施，都比其他縣市困難。仁愛鄉德鹿谷國小位在奇萊山西側山腳，是中央山脈最深遠的學校之一，南投縣從105年爭取重建，卻因太遠沒有廠商願投標，縣府歷經5次爭取，預算增加到1億1520萬元終於在昨天動工，預計115年7月完工，給偏鄉學童和幼兒更好的學習環境。

南投縣長許淑華說，德鹿谷國小前身為合作國小，位在奇萊山西側海拔1500公尺，距離縣府100公里，單趟車程就超過2小時。校舍從民國63年起陸續建造，是典型的老背少建築，早已達使用年限，縣府民國105年爭取重建，獲補助4750萬元。

然而，廠商評估學校偏遠、光是車程和運費費用就很高，投標意願不高，重建工程多次流標，縣府繼續爭取經費重建。許淑華上任後更追加經費到1億1520萬餘元，歷經8年波折，終於順利發包。許淑華昨天與教育處長王淑玲和德鹿谷村長邱清文及村民參加動工典禮。耆老祈福祝福工程順利，老少族人吟唱古調，慶祝學校終於重建。

許淑華說，德鹿谷國小現有校舍都已達使用年限，校舍老舊耐震能力不足，最近花蓮大地震，全校師因餘震不斷，最近幾天都在操場上課，加上校舍龜裂及漏水問題導致教學環境不佳，重建是師生和部落居民共同的期待，縣府因此持續努力，爭取經重建校舍。

校長高天龍說，新校舍為三層樓建築物，包括17間教室、3間廁所及6座樓梯。校園重建近3年期間，在師生將借用社區活動中心上課，教學不受影響，預計115年7月完工，讓30名學童、20名幼兒園孩子及21名教職員工都有更好的學習環境。

仁愛鄉德鹿固國小歷經8年努力，終於拆除重建，縣長許淑華和居民都希望新校舍能給學生更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉德鹿固國小歷經8年努力，終於拆除重建，縣長許淑華和居民都希望新校舍能給學生更好的學習環境。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉德鹿固國小校舍將近50年相當老舊，歷經8年努力終於有廠商願意投標，由縣長許淑華主持動工典禮。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉德鹿固國小校舍將近50年相當老舊，歷經8年努力終於有廠商願意投標，由縣長許淑華主持動工典禮。圖／南投縣政府提供

許淑華 520

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