南投德鹿谷國小重建工程 竟因這個原因廠商打退堂鼓

南投縣國中小三分之二在偏遠地區，就連改善學校軟硬體設施，都比其他縣市困難。仁愛鄉德鹿谷國小位在奇萊山西側山腳，是中央山脈最深遠的學校之一，南投縣從105年爭取重建，卻因太遠沒有廠商願投標，縣府歷經5次爭取，預算增加到1億1520萬元終於在昨天動工，預計115年7月完工，給偏鄉學童和幼兒更好的學習環境。

南投縣長許淑華說，德鹿谷國小前身為合作國小，位在奇萊山西側海拔1500公尺，距離縣府100公里，單趟車程就超過2小時。校舍從民國63年起陸續建造，是典型的老背少建築，早已達使用年限，縣府民國105年爭取重建，獲補助4750萬元。

然而，廠商評估學校偏遠、光是車程和運費費用就很高，投標意願不高，重建工程多次流標，縣府繼續爭取經費重建。許淑華上任後更追加經費到1億1520萬餘元，歷經8年波折，終於順利發包。許淑華昨天與教育處長王淑玲和德鹿谷村長邱清文及村民參加動工典禮。耆老祈福祝福工程順利，老少族人吟唱古調，慶祝學校終於重建。

許淑華說，德鹿谷國小現有校舍都已達使用年限，校舍老舊耐震能力不足，最近花蓮大地震，全校師因餘震不斷，最近幾天都在操場上課，加上校舍龜裂及漏水問題導致教學環境不佳，重建是師生和部落居民共同的期待，縣府因此持續努力，爭取經重建校舍。