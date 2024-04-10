南投國姓長壽橋往埔里 Y字路口擬設槽化線

南投台14線國姓長壽橋改建工程4月底將完工，公路局同步進行交通改善措施，規畫在國姓往埔里方向外側車道設置槽化島，盼降低事故。地方認為，實體槽化島導致道路縮減，反而更危險。公路局昨與地方會勘後，研議將改為畫設槽化線。

為符合河川治理線修正後法規，橋跨徑須延長至河川治理線外，考量氣候變遷加劇，河床恐持續下刷致災，公路局規畫國姓長壽橋改善工程，前年11月起封橋改建，全新的長壽橋預計4月底完工。

公路局針對周邊道路同步進行路面標線、標誌號誌等交通改善措施，在長壽橋往埔里方向外側車道，與舊台14線中正路四段交會處將設實體槽化島，並畫設左轉專用道，引起地方反對。

公路局二工處南投工務段表示，中正路四段（舊台14線）可直接連接當地北山村，但與台14線交會處行成Y字形路口，道路銳角交叉，經評估較易釀事故，因此規畫槽化島，將路口直角化，增加左轉專用車道，供汽機車通行。

當地民眾認為，新、舊台14線交會處的Y字形路口，過去並未設置槽化島，汽機車通行狀況正常，並非交通事故熱區，若設置實體槽化島，原有道路路寬縮減，反而行車會有危險，希望維持原有的路線規畫。

南投工務段與當地民眾溝通，考量交通安全，避免該路口銜接角度偏向銳角，研議Y字形路口仍須直角化，保留增設左轉專用車道，但取消槽化島，改為畫設槽化線，降低民眾對路幅縮減的疑慮，同時兼顧行車安全。