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台中西屯騎樓塌陷 重建側溝改善中

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中西屯某處7層樓建築側溝崩塌，導致騎樓下陷約50公分，居民擔心強震影響安全，市府經鑑定後無結構問題。圖／議員林祈烽提供
台中西屯某處7層樓建築側溝崩塌，導致騎樓下陷約50公分，居民擔心強震影響安全，市府經鑑定後無結構問題。圖／議員林祈烽提供

台中市西屯區大墩20街、大聖街口，正在進行自來水管線工程，議員表示，6日晚間地層下陷，懷疑是地震造成鄰近大樓集水井破裂，水流淘空地基，塌陷約50公分，還露出地梁。中市建設局表示，該處側溝老舊破損，滲漏導致側溝淘空，已填補集水井溝底，並拆除損毀溝底，今將重新灌漿穩固。都發局表示，未影響結構無安全疑慮。

民進黨議員林祈烽表示，花蓮強震後各地災情多，何南里長曹豐洋陳情，在大墩二十街、大聖街口路面坍塌，崩塌處離鄰近大樓很近，疑因地震造成大樓集水井破漏，水流淘空地基才塌陷，該社區的地梁也露出，深度至少坍塌50公分。

建設局表示，現場勘查發現側溝老舊破損，上游建設工地施工，長時間抽地下水排放，側溝淘空損壞下陷，目前已完成集水井溝底填補，拆除損壞溝體，並重新灌漿，周六前改善完成。

台中市都發局表示，坍塌側溝旁的建築為地下2層、地上7層鋼筋混凝土建築，淘空範圍臨大聖街的人行道，推測為早期邊溝斷裂滲水，造成騎樓下方土壤淘空，樓板下陷深度50公分、長1公尺，目前已封鎖騎樓，將混凝土回填，未影響建築結構，沒有安全疑慮。

都發局長李正偉表示，花蓮強震後，收到13件民眾通報，住家出現裂痕，經第三方公正單位檢測，均非結構性破壞，無立即危險；都發局提供多項補助方案，供民眾申請。

台中市 地層下陷 地震 建築 林祈烽 花蓮強震

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