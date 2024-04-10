旱溪媽遶境 江啟臣、何欣純同台

台中市東區樂成宮旱溪媽祖十八庄遶境昨早起駕，立法院副院長江啟臣首度出席，與台中市長盧秀燕、民進黨立委何欣純合請媽祖上鑾轎。江、何是藍綠下屆台中市長熱門人選，江啟臣說，媽祖不管政治，不需過多解讀。何欣純說，參加旱溪媽遶境起駕多年，布局是為市民布局。

曾參選市長失利的民進黨立委蔡其昌，近日到越南參加台商活動，不過上周大甲媽遶境，蔡其昌睽違2年，在起駕日到鎮瀾宮，也讓政壇關注。

旱溪媽祖十八庄遶境登錄為台中市無形文化資產，已傳承203年。樂成宮董事長、民進黨前資深議員何敏誠說，與大甲媽、白屯媽「帶狀」遶境不同，旱溪媽是「塊狀」遶境，長達22天，在台中市11個行政區駐駕，然後在庄頭遶境，想選市長的人「有拜有保庇」。

江啟臣當選立法院副院長後，大年初一到樂成宮發紅包，他昨早首度參加旱溪媽祖遶境起駕。眾人參拜後，盧秀燕接過媽祖神像，江啟臣、何欣純站兩側，共同將媽祖請上鑾轎。盧秀燕表示，祈求國泰民安，最近地震頻繁，祈求不要再地震。

江啟臣說，不需過多政治解讀，這是今年參與第5場媽祖遶境，從新社九庄媽、白沙屯媽、豐原媽、大甲媽到樂成宮媽祖，祈願庇佑中華民國，特別是地震災區救災順利、早日重建才重要。

何欣純說，旱溪媽遶境經過她的選區，參加起駕典禮多年，媽祖是台灣的母親，江啟臣是媽祖信徒，很歡迎他來。是否布局2026選舉？何欣純說，「布局是為台中市民布局」，為重大建設努力。

民進黨議員陳雅惠說，何欣純選區太平、大里與東區鄰近，過去就有參加旱溪媽起駕，江啟臣首次參加，企圖心太明顯。國民黨議員李中說，江啟臣與何欣純跨區參加旱溪媽遶境，除增加曝光機會，也展現企圖心。

民眾黨議員江和樹說，兩人布局市長選舉清晰可見，反觀蔡其昌行事趨低調；民眾黨除非柯主席參選，或有提名人選，否則會支持江啟臣。