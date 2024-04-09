快訊

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

他為照顧雙親果斷離職…哥嫂爭千萬財產 強逼父親寫遺囑還公證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中梧棲雨水下水道改善工程「路面不平」傳摔車 里長籲重視

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程，居民反映台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，有道路鋪面出現龜裂痕跡，凹凸不平，影響行車安全。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程，居民反映台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，有道路鋪面出現龜裂痕跡，凹凸不平，影響行車安全。記者游振昇／攝影

台中市梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程去年施工，居民反映，台中港酒店至新天地餐廳路段大型車頻繁輾壓，已有路面龜裂凹凸不平，影響行車安全，更有機車騎士摔車，當地居民和里長呼籲台中市水利局重鋪改善，重視安全問題。

當地梧棲區頂寮里長鐘金水說，梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程，施工範圍在大智路二段四維西路至臨港路四段約640公尺，去年8月開工，預計民國114年完工，因施工道路只剩下一輛車通行的寬度，路面狹窄進出不便。

鐘金水表示，10天前有居民反映，台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，有多處路面出現大小不一的龜裂痕跡，凹凸不平，影響機車與自行車騎士安全，曾有機車騎士摔車引民怨，他呼籲水利局重鋪改善，但至今未改善。

有關頂寮里長反映台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，導致道路鋪面出現大小不一的龜裂痕跡1案，於今日得知後即派工就路面凹陷部份進行臨時性修補，俟雨水下水道完工後將全面刨鋪，另標線部份明日完成，為確保人車通行安全，後續將隨時注意路況維護行的安全。

台中市 梧棲 餐廳

延伸閱讀

新竹棒球場新進度 覆土移除工程今天開標

汐止圖書館演講廳大更新 打造藝文活動好去處

嘉義縣新港媽祖文化大道路況差 流標6次地方盼盡快改善

影／0403花蓮強震落石坍方、路面龜裂 太平山遊樂區休園3天

相關新聞

彰化蛋白區農地沒人投標跌破眼鏡 縣府推測因這原因

彰化縣政府日前標售今年首次的農地重劃區抵費地，總計標售土地24筆，合計總坪數8414.6坪，其中面積最大的土地在田中鎮新...

影／台中梧棲雨水下水道改善工程「路面不平」傳摔車 里長籲重視

台中市梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程去年施工，居民反映，台中港酒店至新天地餐廳路段大型車頻繁輾壓，已有路面龜裂...

合歡山杜鵑花季因太魯閣封園泡湯了？ 太管處解答

本月3日強震重創花蓮，太魯閣國家公園昨公告無限期封園，也包含合歡群峰步道；但合歡山杜鵑花季將於本周六（13日）登場，民眾...

南投國姓長壽橋將完工 周邊道路規畫地方有異見

南投台14線國姓長壽橋改建工程將於4月底前完工，同步進行交通改善措施，規畫在國姓往埔里方向外側車道設置槽化島，盼降低事故...

西屯驚傳強震後地層下陷 中市府：側溝老舊破損改善中

台中西屯區大墩二十街、大聖街口，現正執行自來水管線維養工程，怎料6日晚間驚傳地層下陷，市議員林祈烽表示，疑因地震造成大樓...

豐原老字號飯店遭法拍 五都大飯店以4.43億由豐邑得標

台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」，曾為豐原山城地區最大飯店，但業者卻因積欠房屋稅遭法拍，曾流標3次，今年2月第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。