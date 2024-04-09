影／台中梧棲雨水下水道改善工程「路面不平」傳摔車 里長籲重視

台中市梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程去年施工，居民反映，台中港酒店至新天地餐廳路段大型車頻繁輾壓，已有路面龜裂凹凸不平，影響行車安全，更有機車騎士摔車，當地居民和里長呼籲台中市水利局重鋪改善，重視安全問題。

當地梧棲區頂寮里長鐘金水說，梧棲區大智路二段第二期雨水下水道改善工程，施工範圍在大智路二段四維西路至臨港路四段約640公尺，去年8月開工，預計民國114年完工，因施工道路只剩下一輛車通行的寬度，路面狹窄進出不便。

鐘金水表示，10天前有居民反映，台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，有多處路面出現大小不一的龜裂痕跡，凹凸不平，影響機車與自行車騎士安全，曾有機車騎士摔車引民怨，他呼籲水利局重鋪改善，但至今未改善。

有關頂寮里長反映台中港酒店至新天地餐廳路段大型車往來頻繁輾壓，導致道路鋪面出現大小不一的龜裂痕跡1案，於今日得知後即派工就路面凹陷部份進行臨時性修補，俟雨水下水道完工後將全面刨鋪，另標線部份明日完成，為確保人車通行安全，後續將隨時注意路況維護行的安全。