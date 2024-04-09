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南投國姓長壽橋將完工 周邊道路規畫地方有異見
南投台14線國姓長壽橋改建工程將於4月底前完工，同步進行交通改善措施，規畫在國姓往埔里方向外側車道設置槽化島，盼降低事故發生率；但地方認為，實體槽化島致道路縮減更危險。公路局今與地方會勘後，研議將改為畫設槽化線。
為符合河川治理線修正後法規，橋跨徑須延長至河川治理線外，並考量氣候變遷加劇，河床恐持續下刷等災害因素，公路局規畫國姓台14線46K長壽橋改善工程，在前年11月起封橋改建，歷經年餘時間，全新的長壽橋預計於4月底完工。
為配合國姓長壽橋改建工程，公路局針對周邊道路同步進行路面標線畫設、路線引導、標誌號誌設置等交通改善措施，其中在該橋往埔里方向外側車道，與舊台14線中正路四段交會處將設槽化島，並畫設左轉專用道，但地方反對，今會勘。
公路局二工處南投工務段表示，中正路四段（舊台14線）可直接連接當地北山村，但與台14線交會處成Y字形路口時，因呈現銳角交叉狀況，評估較易釀事故，因此規畫設置槽化島，將路口直角化，並增加左轉專用車道，供汽機車通行。
當地民眾則認為，新舊台14線交會處的Y字形路口，過去並未設置槽化島，汽機車通行狀況也相當正常，並非交通事故熱區，後續若設置實體槽化島，造成原有道路路寬縮減，反而會造成行車上更危險，希望公路單位維持原有的路線規畫。
經南投工務段與當地民眾溝通，考量交通安全，避免該路口銜接角度偏向銳角，研議該Y字形仍將採直角化，且保留增設左轉專用車道，但取消設置槽化島，改為畫設槽化線，降低民眾對路幅縮減所產生的疑慮，同時兼顧行車安全。
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