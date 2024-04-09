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彰化祈福法會現16噸超巨米龜 物資將送弱勢家庭並擴大至花東

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化玄道院舉辦為期三天的祈福大法會，今年推砌2萬5598斤，大約16噸的福壽龜王，一年比一年還大隻。記者林敬家／攝影
彰化玄道院舉辦為期三天的祈福大法會，今年推砌2萬5598斤，大約16噸的福壽龜王，一年比一年還大隻。記者林敬家／攝影

農曆三月初三是玄天上帝的萬壽日，彰化玄道院舉辦為期三天的祈福大法會，今年是廟方第12年來特製「祝壽平安米福龜」，集結1300位信眾的力量，共同捐獻16噸的福壽龜王，相當巨大，法會結束後，物資將依序送到和美、伸港、線西外，也將送往桃園、台中，以及花蓮、台東等弱勢家庭及社福單位。

米龜常被作為廟宇的「祈龜」活動用，所謂祈龜，意味著向神明祈討祥龜，通常在元宵節或是神誕日舉辦，彰化玄道院舉辦祈福大法會，依循慣例，廟方特製「平安米福龜」為帝爺公祝壽，今年堆砌2萬5598斤，大約16噸的福壽龜王，一年比一年還大隻。

玄道院主持林淑美說，米龜裡面是白米，上面為麵線麵乾和乖乖包，今年剛好是特製祝壽米龜的第12週年，廟方特別融合九宮八卦、24節氣等元素來設計這次的福壽龜王，這次祈福大法會的梗元神四柱科儀，由大法師來開光為民眾帶來福氣，還有金獅銀象進錢補運、信眾博龜求運的活動。

林淑美指出，三天法會結束後這16噸的物資將依序送給伸港、和美、線西地區的弱勢家庭，另外也和各地區的社福單位、慈善社團合作，將帝爺公的愛送到社會各個角落。

彰化玄道院舉辦為期三天的祈福大法會，今年是廟方第12年來特製「祝壽平安米福龜」，集結1300位信眾的力量，共同捐獻16噸的福壽龜王，相當巨大。記者林敬家／攝影
彰化玄道院舉辦為期三天的祈福大法會，今年是廟方第12年來特製「祝壽平安米福龜」，集結1300位信眾的力量，共同捐獻16噸的福壽龜王，相當巨大。記者林敬家／攝影

弱勢家庭 彰化 法會

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