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國1北上埔鹽到彰化交流道 12日中午前封部分車道

中央社／ 彰化9日電

國道1號北向埔鹽系統交流道到彰化交流道路段即日起施工修復裂縫，預計12日中午12時前封閉部分車道，用路人須依標誌行駛或提前改道。

交通部高速公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，即日起國1北上204k+251橋梁將修復橋面板裂縫，封閉北上206k+300到204k第3、4車道及外路肩施工。

高公局建議替代道路，可提前由國1埔鹽系統交流道駛離國1，接台76線快速道路從埔鹽交流道下，行經台19線彰水路、中華西路，再上國1彰化交流道北上入口匝道。

中區養護工程分局說，預計12日中午12時前完成施工，如果提早完成就提前開放通車，施工期間影響車流，用路人行經交通管制區域須減速慢行，依標誌指示行駛。

彰化 標誌

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