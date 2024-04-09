南投砸1.5億增改建縣政大樓 氣派門面不輸大飯店

為改善辦公空間及服務環境，南投縣政府斥資逾1.5億元增改建縣政大樓，歷經2年時間，可望在今年6月正式啟用。不過，縣政大樓門面改善已近完工，改造後的庭園造景設計及迎賓車道，寬敞氣派，不輸五星級飯店，讓人眼睛為之一亮。

南投縣政府主要分為縣政大樓、綜合大樓，其中縣政大樓為主要行政辦公空間，府內「3長」縣長、副縣長、秘書長就在該大樓辦公，民政、建設、工務、教育、農業、社勞及計畫等多數局處單位更設於該大樓內，支應各地民眾洽公辦理業務。

唯縣政大樓921地震改建後，逾20年未再更動，但隨時代變遷，縣府提供服務及功能不斷增加，教育、社勞等局處辦公空間逐漸不敷使用，為增加行政作業空間，改善服務環境，縣府於前年4月進行增改建工程，其總經費估計達1.5億元。

而縣政大樓增改建工程分2階段進行，第1階段為7樓教育處增建工程，擴建擁擠的教育處辦公空間；第2階段為前方車道、庭園改善及B、C棟增建一層，並於屋頂設置太陽能板發電，改善辦公、停車等空間不足問題，還能環保發電自用。

歷經施工2年，近期不少民眾發現縣政大樓門面大改造，過去占掉前庭大多空間的大噴水池及草皮造景，經拆除重新規畫車道、停車格，並設計架設暗色系大型鋼構遮雨棚及庭園造景後，更顯寬敞氣派，不輸五星級飯店，讓人眼睛為之一亮。