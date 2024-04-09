旱溪媽遶境 江啟臣、何欣純「跨區同台」扶媽祖上鑾轎

台中市東區樂成宮旱溪媽祖十八庄遶境今早起駕，立法院副院長江啟臣首度出席，與台中市長盧秀燕、民進黨立委何欣純一起請媽祖神像上鑾轎。江啟臣、何欣純是下屆台中市長熱門人選，江啟臣說，媽祖信仰不需過多解讀，祈求地震災區早日恢復。何欣純說，布局是為市民布局爭取建設，江也是媽祖信徒，歡迎他。

旱溪媽祖十八庄遶境登錄為台中市無形文化資產，已傳承203年。樂成宮董事長、民進黨前資深議員何敏誠說，與大甲媽、白屯媽不同，旱溪媽遶境長達22天，在台中11個行政區駐駕，包含舊市區、大里、太平、霧峰、烏日等區，然後在庄頭遶境。

江啟臣當選立法院副院長後，今年大年初一首度到東區樂成宮發紅包，受到熱烈歡迎。他今早首度出席旱溪媽祖遶境起駕，與盧秀燕、何欣純祭拜媽祖後，盧秀燕接過媽祖神像，江啟臣、何欣純站在兩側，共同將媽祖請出廟門上鑾轎。盧秀燕表示，祈求國泰民安、風調雨順，最近地震頻繁，祈求不要再地震。

江啟臣立委選區在台中第八選區，何欣純是立委第七選區，樂成宮所在地屬於立委第六選區，兩人都是下屆市長熱門人選，跨區參拜引發關注。

江啟臣說，媽祖信仰不需過多的政治解讀，這是他今年參與的第5場媽祖遶境活動，從新社九庄媽、白沙屯媽、豐原媽、大甲媽到樂成宮媽祖，祈願媽祖庇佑中華民國，特別是近日遭強烈地震影響的災區救災順利、早日重建恢復，這才是目前最重要的事情。

何欣純說，旱溪媽遶境經過她的選區，她都會跟著遶境，參加起駕典禮好多年了，媽祖是台灣的母親，江啟臣也是媽祖信徒，很歡迎他來。記者問是否布局2026市長選舉？何欣純說，未來台中的建設可以一起努力，「布局是為台中市民布局」，為重大市政、交通建設努力是好事。