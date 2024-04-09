腸病毒增溫！台中就診倍增 醫：嚴防「重症大魔王」

腸病毒疫情增溫！疾管署監測資料顯示，素有「重症大魔王」之稱的腸病毒71型仍然活躍，今年監測到5例輕症，其中1例為大肚女童。台中上周門診就診1057人次，高於去年同期527人。台中兒科醫師施勝桓說，近期兒童腸病毒病例增加，常以咽峽炎表現，提醒家長，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，建議勤洗手、以漂白水環境消毒，有症狀在家休息，可接種疫苗預防。

台中市衛生局長曾梓展說，腸病毒多為輕症，若嬰幼兒出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速到台中市13家責任醫院。

疾管署衛教資訊指出，腸病毒A71型易引起神經系統併發症，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

高端疫苗副總李思賢說，高端在2013年由國內的國家衛生研究院技轉腸病毒71型疫苗，歷經10年開發，第3期多國多中心試驗，獲疫苗保護力近100%，獲得權威期刊「刺胳針」刊登，去年4月取得疾管署藥證，至今在台施打逾10萬劑。

李思賢指出，腸病毒D68型也易併發重症，「新冠疫苗之父」巴尼．葛拉漢（Barney Graham）疫情期間時任美國國衛院疫苗研究中心副主任，其團隊開發新冠疫苗抗原，技轉莫德納mRNA疫苗，高端在2020年1月獲技轉次單位蛋白疫苗。巴尼．葛拉漢目前進行D68型疫苗的前期研究，近日來台演講疫苗開發，高端期盼能進一步洽詢合作，為台灣疫苗貢獻心力。