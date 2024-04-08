大甲媽隨香信徒、鑽轎腳眾多 今晚預計11時後才入廟

大甲媽今天下午2點8分抵嘉義縣新港鄉，沿途信眾熱情簇擁，許多信眾趴下鑽轎，鑾轎緩慢前進，時間延遲約1小時，沿途經新港鄉中庄村北極殿、中庄村永祿宮、古民村永福宮、大興村大興宮，在各村莊遶境祈福，預計晚上11點後才會進奉天宮駐駕。

大甲媽遶境今年隨香信徒、鑽轎腳民眾多，今天下午在新港鄉沿途遶境祈福開放鑽轎腳，鑾轎緩慢前進時程延後約1小時，有不少民眾攜家帶眷體驗宗教文化，還有民眾推著輪椅出門，只為了見媽祖一面，大甲媽轎班特地將鑾轎抬高，讓坐輪椅信徒能鑽轎腳。

大甲媽遶境往年重大看頭是炸虎爺轎的祈福儀式，大量鞭炮點燃，讓虎爺公吃炮，以往信眾都會從大量鞭炮引發的濃煙，看出貌似「虎爺」的身形；雖近年為加速入廟時程，不再有虎爺出來吃炮，但接駕紅壇仍準備大批鞭炮，點燃時煙霧竄天，炮灰如雨般落下。

奉天宮總幹事李進興說，大甲媽鑾轎今天下午約2點通過雲嘉交界崙仔大橋，人潮湧現將近30萬人，由縣長翁章梁恭迎大甲媽鑾轎，預計下午3點通過歡迎門進入新港鄉，晚上11點進入奉天宮安座；明天早上8點舉辦祝壽大典，在市區遶境祈福，晚上11點回鑾鎮瀾宮。

奉天宮董事長何達煌說，花蓮強震後餘震還很多，祈求大甲鎮瀾宮媽祖、新港奉天宮媽祖，庇佑台灣平安、安寧，今年遶境會香以惜福、環保為重點，設有提供免費餐食的補給站，呼籲民眾吃多少就裝多少，新港奉天宮準備3萬個環保碗筷，希望大家一起做環保。