快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明降雨落集水區 日月潭狂補進1500萬噸水 水位近八成

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
拜清明連3天有降雨及霧社水庫之賜，日月潭今天抽蓄回到78.95%蓄水量，儲水量也在1個月後再度上升回到1億噸。圖／讀者提供
拜清明連3天有降雨及霧社水庫之賜，日月潭今天抽蓄回到78.95%蓄水量，儲水量也在1個月後再度上升回到1億噸。圖／讀者提供

清明連假期間，日月潭上游集水區連3天有降雨，拜霧社水庫之賜，日月潭水庫今天抽蓄回到78.95%蓄水率，儲水量也在1個月後再度上升回到1億噸，台電公司表示，目前雖然水情好轉，但4月下旬正是一期稻作抽穗期，事關稻穗結實率及收成，勢必面對另一個灌溉用水高峰期，屆時將再開始增加對下游的灌溉用水。

台電指出，日月潭水庫晚上供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，白天再將水源抽回日月潭，每年春節過後要面對一期稻作及抽穗期的兩階段大量灌溉用水，原本擔心一期稻作後，水位會降到742公尺，所幸霧社水庫上下配合調度，順利完成供灌任務，並讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期有餘裕供應下游用水。

副廠長洪文龍表示，春耕努力控制水位在745公尺以上，但清明連續第一天水位落到743.35公尺的69.24%，蓄水更降到8965.46萬噸，但靠著清明時節的連三天甘霖，剛好正在上游的集水區，讓日月潭水位慢慢回升，配合上下池水庫抽蓄奏效，上周六先一口氣大補進500萬噸庫存，今天恢復上班日，更是狂抽近千萬噸水回到日月潭，讓水量再度回到上億噸的1萬223萬噸的78.95%，水位一舉達到745.02公尺。

大觀電廠並說，因為清明期間平地降雨，土壤涵養水分，上游水庫可減少放水量，面對4月下旬開始的水稻抽穗期，將接受中水署的調度，再增加下游的供灌，目前除上池霧社水庫外，明湖、明潭兩座下池也都保有備用水源，未來希望老天爺能繼續幫忙下雨，但也請民眾持續節約用水，珍惜水資源。

日月潭 水庫

延伸閱讀

「以為要死了」 清明收假 杭州車站擠爆險釀踩踏

清明「往上」變盤…營建指數去年至今已漲近50％！ 專家4利多：難怪不會跌

清明祭拜忘了車停哪 警員火速找到 男子在臉書感謝伸援

大陸清明出遊熱！國內旅遊消費高於疫前 出國10大熱門地曝光

相關新聞

清明降雨落集水區 日月潭狂補進1500萬噸水 水位近八成

清明連假期間，日月潭上游集水區連3天有降雨，拜霧社水庫之賜，日月潭水庫今天抽蓄回到78.95%蓄水率，儲水量也在1個月後...

中友百貨彰化店動工 被影城耽誤的光復郵局改建重新出發

預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工兩年，中華...

彰化北斗首座風雨籃球場動土 2025年2月完工

彰化縣北斗鎮首座公立風雨籃球場動土典禮今天舉行，將在思恩公園內建1座風雨球場、1座戶外籃球場及停車空間，占地約300坪，...

挺過疫情黑暗期 台中柑橘銷加拿大拓北美市場

國產柑橘受疫情、中國禁令等，影響出口銷售狀況，中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，...

台中名店「溫十八」吹熄燈號 老闆佛心加碼連假營業額全歸員工

台中七期市政路十大伴手禮名店「溫十八」4月7日吹熄燈號，7000萬裝潢費付水流，但業者「佛心來著」，不但給員工應有的資遣...

台灣大道公車道改調撥道紓車流？交通局：須多管齊下

台中市台灣大道是交通大動脈，各路段車流極大，出現部分易壅塞路口。市議員李中指出，雙向設置的專用公車道在廢除BRT快捷巴士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。