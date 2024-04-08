清明降雨落集水區 日月潭狂補進1500萬噸水 水位近八成

清明連假期間，日月潭上游集水區連3天有降雨，拜霧社水庫之賜，日月潭水庫今天抽蓄回到78.95%蓄水率，儲水量也在1個月後再度上升回到1億噸，台電公司表示，目前雖然水情好轉，但4月下旬正是一期稻作抽穗期，事關稻穗結實率及收成，勢必面對另一個灌溉用水高峰期，屆時將再開始增加對下游的灌溉用水。

台電指出，日月潭水庫晚上供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，白天再將水源抽回日月潭，每年春節過後要面對一期稻作及抽穗期的兩階段大量灌溉用水，原本擔心一期稻作後，水位會降到742公尺，所幸霧社水庫上下配合調度，順利完成供灌任務，並讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期有餘裕供應下游用水。

副廠長洪文龍表示，春耕努力控制水位在745公尺以上，但清明連續第一天水位落到743.35公尺的69.24%，蓄水更降到8965.46萬噸，但靠著清明時節的連三天甘霖，剛好正在上游的集水區，讓日月潭水位慢慢回升，配合上下池水庫抽蓄奏效，上周六先一口氣大補進500萬噸庫存，今天恢復上班日，更是狂抽近千萬噸水回到日月潭，讓水量再度回到上億噸的1萬223萬噸的78.95%，水位一舉達到745.02公尺。

大觀電廠並說，因為清明期間平地降雨，土壤涵養水分，上游水庫可減少放水量，面對4月下旬開始的水稻抽穗期，將接受中水署的調度，再增加下游的供灌，目前除上池霧社水庫外，明湖、明潭兩座下池也都保有備用水源，未來希望老天爺能繼續幫忙下雨，但也請民眾持續節約用水，珍惜水資源。