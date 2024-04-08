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中友百貨彰化店動工 被影城耽誤的光復郵局改建重新出發

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工約兩年。示意圖／中華郵政公司提供
預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工約兩年。示意圖／中華郵政公司提供

預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工兩年，中華郵政申請變更設計，最近獲縣府核准，原電影院初步規劃改為補習班，另維持郵局、健身房及餐廳等用途，不過必須與原承包商結算經費後，才能重新招標，距動工還有一段路要走。

位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政與國賓影城簽約，以4.55億元興建地下3樓、地上6樓商業大樓，其中3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身中心，1、2樓規畫仍供郵局使用，地下3樓則是停車場，2020年12月開工，原預定2023年6月完工。

不過，光復郵局改建工程還在打地基時，國賓影城決定終止契約，這項工程被迫停工約兩年，中華郵政向彰化縣政府申請變更設計，變更為地下3樓地上7樓，各樓層使用初步規畫是 1、2樓郵局，2、3樓補習班，4、5樓健身房，6、7樓餐廳，縣府最近已核准變更設計。但中華郵政人員指出，未來不再指定特定用途，因此，未來各樓層使用與行業別仍有彈性。

中華郵政人員指出，由於還須與原承包商勘驗現有工地，並結算原有工程項目與經費，在獲中華郵政總公司審核通過後，才能重新辦理招標，加上近幾年物料上漲等變數，何時能動工將還有一段路要走。

其實，中華郵政彰化光復郵局改建商業大樓的腳步，比起中友百貨彰化店還早，除位置優越，並引進影城，地方充滿著期待，沒想到國賓影城突然抽腿，造成工程停擺，反而被中友百貨彰化店超車。

投資43億元規劃的中友百貨彰化店，已在今年3月底開工，力拚2026年年底營運，不僅進程後發先至，還規劃電影城及餐飲場所，加上火車站前的喬友大樓改建都更案也正在推動中，以及周邊停車問題，對於光復郵局改建商業大樓未來的營運都會受到影響。

預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工約兩年。記者劉明岩／攝影
預定去年6月完工的中華郵政彰化光復郵局新建商業大樓，沒想到還在打地基時，因計畫進駐經營的國賓影城抽腿，被迫停工約兩年。記者劉明岩／攝影

中華郵政 郵局

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