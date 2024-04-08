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挺過疫情農產外銷黑暗期 台中柑橘銷加拿大拓北美市場

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供
中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供

國產柑橘受疫情、中國禁令等，影響出口銷售狀況，中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口2貨櫃椪柑加拿大，今年也追加3個貨櫃，共計近71餘噸，今也在加拿大舉行試吃活動，並於Save on Food , H Mart,等大型通路同步上架販售。

台中以椪柑、茂谷柑兩種柑橘為主要產出，椪柑產期為每年11月至翌年1月，在台中種植面積有1406公頃，年產量2萬2226公噸，茂谷柑產期則自每年12月開始至翌年3月，種植面積599公頃為全台第一，年產量9,859公噸。

農業局說明，台中因氣候條件宜人、雨量充沛，椪柑品質好，果肉甘甜多汁且酸甜比例適中，營養價值豐富。台中地理位置優越，後續月份尚有許多適宜外銷水果，如巨峰葡萄、紅龍果、高接梨及甜柿等，未來將與相關產區農民團體持續努力，輸銷更多優質水果到加拿大，提供加國民眾享用。

東勢區農會古滿琴主任說，台中優質柑橘國際通路遍及新加坡、馬來西亞、汶萊、香港及日本等國家，新冠疫情蔓延3年多，全球國際行銷中斷，疫情降級後，各國紛紛重新與世界連結接軌，台灣逐步擴大國際通路。

中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供
中市農業局自去年疫情降級後，輔導產區農會外銷至東南亞國家，更進軍歐美國家，出口5貨櫃椪柑至加拿大，共計近71餘噸。圖／中市府提供

加拿大 椪柑 疫情

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