台中名店溫十八吹熄燈號 老闆佛心加碼連假營業歸員工
台中七期市政路十大伴手禮名店「溫十八」4月7日吹熄燈號，7000萬裝潢費付水流，但業者「佛心來著」，不但給員工應有的資遣費，清明連假4天收入由員工均分。老主顧表示，溫十八食材成本太高，尤其嚴重缺工，最後業者忍痛結束，後會有期。
「溫十八」主打每天用18度C冷藏專車，到台南運送當天現宰的溫體牛肉，湯頭鮮美，在地藍綠政要多是座上客，也是老饕喜愛的台中名店。
溫十八所在聚落名店雲集，有米其林餐廳「鹽之華」、「春水堂」、「星巴克」、「德州牛排」及輕井澤生活館，每一家都有足夠的空地造景，且停車方便，是七期豪宅區罕見餐飲聚落。
業者表示，開幕時就以7000萬元鉅資打造一二樓裝潢，但接手的集團用不到，所有裝潢只能忍痛拆除。不過，給員工應有的福利待遇一塊錢也沒少，原本決定三月底就結束營業，老闆認為清明連假營業額高，決定收入由員工均分。
溫十八5年來培養不少鐵粉，挺過疫情，但因缺工、食材漲幅大、電價漲及食安風暴，等等因素，4月7日結束營業。
溫十八業者指出，缺工問題嚴重，他給的薪水在中部水準之上，但餐飲集團分店多，員工可以內部創業比較有升遷管道，單店經營沒有這個優勢。缺工問題外場找不到人，還有其他成本因素，才結束營業止損。
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